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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Duman'ın ilk canlı stüdyo albümü çıktı

        Duman'ın ilk canlı stüdyo albümü çıktı

        Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, kariyerinde bir ilke imza attığı canlı stüdyo kayıt projesi "Pür Cunda Live Sessions" dinleyicelirle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Duman'ın ilk canlı stüdyo albümü çıktı

        Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Doğaç Titiz'den oluşan kadrosu ile Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, kariyerinde bir ilke imza attığı canlı stüdyo kayıt projesi “Pür Cunda Live Sessions”ı Bubilet'in katkılarıyla 26 Haziran’da (bugün) albüm olarak dinleyicilerle buluşturdu.

        Ayvalık Cunda'da yeni açılan Pür Cunda Stüdyoları'nda kaydedilen proje kapsamında grup, sevilen şarkılarını canlı performans anlayışıyla yeniden yorumladı. Yönetmenliğini Burçin Esin’in üstlendiği “Pür Cunda Live Sessions”, Duman’ın müzikal yolculuğuna farklı bir perspektiften yaklaşırken, grubun sahne enerjisini ve performans gücünü yalın bir prodüksiyon anlayışıyla kayıt altına alıyor.

        “Pür Cunda Live Sessions” albümünde toplam yedi performans bulunuyor: "Ah Bir Ataş Ver, Maşallah, Teessüf Ederim, Canımsın, Ben Senden Vazgeçmem, Hele Hele Gur Gur, Hatun"

        Şarkıların büyük bölümü Duman'ın son stüdyo albümü “Kufi”den seçilirken, grubun sevilen albümlerinden “Eski Köprünün Altında”da yer alan “Hatun” da projede yeniden hayat buluyor. Ayrıca Türk müzik tarihinin unutulmaz eserlerinden “Ah Bir Ataş Ver” de Duman yorumuyla albümde yer alıyor. “Pür Cunda Live Sessions” albümü tüm dijital platformlarda...

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