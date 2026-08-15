Düşler Zamanı: Japonya sergisine 80 bin ziyaretçi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen “Düşler Zamanı: Japonya”, doğa, mitoloji, zanaat ve estetik gibi temalar üzerinden Japon kültürünün zengin dünyasına odaklanıyor. Ukiyo-e’nin “akan dünya” anlayışından Yōkai hikâyelerine, geleneksel sanat formlarından ikonik eserlere uzanan sergide; Hokusai’nin “Büyük Dalga”sı, Kabuki dünyası, samuray anlatıları ve Japon bahçelerinin estetik anlayışı dijital bir kurgu içinde yeniden ele alınıyor.

“Düşler Zamanı: Japonya”, yalnızca izlenen bir sergi olmanın ötesine geçerek ziyaretçilerin içerikle etkileşime girebildiği bir deneyim alanı oluşturuyor. VR ve AR uygulamaları, dijital boyama alanları, etkileşimli yüzeyler ve fiziksel-dijital uygulamalar, ziyaretçilerin hareketleriyle sergi içeriğini deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

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Dijital uygulamalarla görüntü, ses ve mekân arasındaki ilişki güçlendirilirken, ziyaretçiler farklı duyularını kullanarak Japon sanatının çeşitli yönlerini keşfedebiliyor. Serginin geniş yüzeyleri ve teknolojik altyapısı, sanat eserlerinin ölçeğini ve hareketini değiştirerek geleneksel görsel anlatıları çağdaş bir deneyime dönüştürüyor.

“Düşler Zamanı: Japonya”da Japon sanatının ve kültürünün tanınan imgeleri de dijital anlatının bir parçasına dönüşüyor. Hokusai’nin “Büyük Dalga” eserinden Kabuki dünyasına, samuray anlatılarından Japon bahçelerinin estetik anlayışına uzanan sahneler; ışık, ses, hareket ve projeksiyonlarla yeniden kurgulanıyor.

Barış Kabalak, Çağatay Güçlü, Danny Rose Studio, DECOL, Fuat Genç, Hakan Yılmaz, Özde Karadağ, Süleyman Yılmaz ve Umur Burak’ın eserlerinin yer aldığı “Düşler Zamanı: Japonya”, Japon sanatından ilham alan görsel dünyayı farklı yaratıcı yaklaşımlarla ele alıyor. Dört yüzü aşkın seçili eserden beslenen sergi, Japon sanatının zamansız estetik anlayışını çağdaş bir sergi kurgusu içerisinde yeniden değerlendiriyor.

Sanat, teknoloji ve mekânı aynı deneyimde buluşturan “Düşler Zamanı: Japonya”, 21 Eylül tarihine kadar Dijital Deneyim Merkezi’nde ziyaret edilebilir. Sergi biletleri Passo üzerinden temin edilebiliyor.