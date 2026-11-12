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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Eğitime destek için 'Şehrin Nabzı' sergisi

        Eğitime destek için 'Şehrin Nabzı' sergisi

        "Urban Pulse | Şehrin Nabzı" fotoğraf sergisi, 14 Kasım'da sanatseverlerle buluşuyor. Farklı perspektiflerden şehir yaşamını yansıtan serginin satışından elde edilecek tüm gelir, çocukların nitelikli eğitimine destek olmak amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacak. TEGV Mütevellisi Yılmaz Bulut ve Eğitim Dostu Hakan Kürklü'nün imzasını taşıyan sergi, 14-27 Kasım tarihleri arasında Galeri FE'de ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        Eğitime destek için 'Şehrin Nabzı' sergisi

        Şehirlerin ihtişamlı silüetlerinden sokakların gözden kaçan detaylarına uzanan “Urban Pulse | Şehrin Nabzı” fotoğraf sergisi, 14 Kasım’da İstanbul Kadıköy’deki Galeri FE’de kapılarını açıyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mütevellisi Yılmaz Bulut ve Eğitim Dostu Hakan Kürklü’nün eserlerinden oluşan sergi, Maylo sponsorluğunda sanatseverleri metropollerin farklı yüzlerini keşfetmeye davet ediyor.

        Şehirleri iki farklı perspektiften ele alan sergide Yılmaz Bulut, makro bir yaklaşımla kentlerin mimarisini, silüetlerini, ışıkla şekillenen yüksek yapılarını ve geniş manzaralarını fotoğraflarına taşıyor. Hakan Kürklü ise mikro bir bakışla şehirlerin sokaklarına, duvarlarındaki yaşanmışlık izlerine, ışığın oluşturduğu detaylara ve gündelik hayatın çoğu zaman gözden kaçan anlarına odaklanıyor. Farklı coğrafyalardan izler taşıyan bu kareler, izleyicilere metropollerin hem görkemli bütününü hem de ruhunu oluşturan küçük ayrıntılarını keşfetme fırsatı sunuyor.

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        “Şehrin Nabzı” TEGV’li çocuklar için atacak

        Sanatı toplumsal faydayla buluşturmayı amaçlayan serginin satışından elde edilecek tüm gelir, çocukların nitelikli eğitim desteğiyle buluşmasına katkı sağlamak üzere “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak. Yılmaz Bulut ve Hakan Kürklü’nün yıllardır farklı temalarla hayata geçirdiği sergiler, sanatın birleştirici gücünü çocukların eğitim yolculuğuna destek olmak için kullanıyor. Bu yıl “Urban Pulse | Şehrin Nabzı” ile sanatseverleri bir kez daha nitelikli eğitime katkı sunmaya davet ediyor. Fotoğraf sergisi, 14-27 Kasım tarihleri arasında Galeri FE’de ziyaret edilebilecek.

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