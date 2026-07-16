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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Erdal Öz Edebiyat Ödülü adayları açıklandı

        Erdal Öz Edebiyat Ödülü adayları açıklandı

        Erdal Öz Edebiyat Ödülleri'nde 'roman' ve 'öykü' dallarında kısa listeye kalan eserler açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Erdal Öz Edebiyat Ödülü adayları açıklandı

        Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısına 2008 yılından beri düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü 18 yaşında. Ödül, 2026 yılından başlayarak artık üç dalda veriliyor. Geleneksel Erdal Öz Edebiyat Ödülü bir onur ödülü olma özelliğini korurken, bunun yanında her yıl bir Erdal Öz Roman Ödülü ve bir de Erdal Öz İlk Öykü Kitabı ödülü verilecek.

        ERDAL ÖZ ROMAN ÖDÜLÜ KISA LİSTESİ

        2026 Erdal Öz Roman Ödülü’ne bu yıl, ülkemizde ilk defa 2025 yılında yayınlanan 85 roman başvuruda bulundu. Bu romanlar arasında değerlendirmesini tamamlayan ön seçici kurul, aşağıda alfabetik olarak sıralanan romanları, Nedret Öztokat Kılıçeri, Oğuz Demiralp ve Levent Yılmaz’dan oluşan ana seçici kurula sunmaya karar verdi:

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        1. Alper Canıgüz / Örümcek Burgacı

        2. Ayşegül Devecioğlu / Gülün Hayaleti

        3. Ebru Ojen / Belgrad Kanon

        4. Evren Yesari / Vaker

        5. Ferhat Özkan / Duvarların Arasında

        6. Gaye Boralıoğlu / Her Şey Normalmiş Gibi

        7. Hasan Türksel / Zamanın Dalgaları

        8. Irmak Zileli / Şimdi Buradaydı

        9. Kemal Varol / Onu Sevdiğim Zamanlar

        10. Nazlı Doğan Özsöz / Yüreğin Kabarmış

        11. Polat Özlüoğlu / Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar

        12. Seray Şahiner / Vatan Millet Samatya

        13. Türker Armaner / Kanca

        14. Özgür Mumcu / Dünyalılar

        ERDAL ÖZ İLK ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLÜ KISA LİSTESİ

        Bu yıl yine ilk kez düzenlenen Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü’ne, ülkemizde 2025 yılında ilk kez yayınlanan ve yazarlarının ilk ürünü olan 42 öykü kitabı başvuruda bulundu. Ön seçici kurul, aşağıda alfabetik olarak sıralanan kitapların Müge İplikçi, Jale Özata Dirlikyapan ve Murat Yalçın’dan oluşan ana seçici kurula sunulmasına karar verdi:

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        1. Ayşe Burçak / Aşklar ve Hayaletler

        2. Başak Arslan / Sardunyalar Güneşe Bayılır

        3. Erkut Özal / Iskarta

        4. Nagihan Dermancı / Baktığım Her Yerde

        5. Nesimi Yetik / Ben ve Gulyabani

        6. Nuray Elçin / Baht Oyunları

        7. Nurgök Özkale / Başka Bir Günün Sabahında

        8. P.T. Barva / Andrea’ya Mektuplar

        9. Sidem Samsun / Kapının Dışı

        10. Yelina Tayfur / Dünyadan Sonra Bir Yer

        Erdal Öz Edebiyat Ödülleri eylül ortasında açıklanacak ve ödül töreni 26 Ekim 2026 günü Dada Salon’da gerçekleştirilecek

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        #Erdal Öz Edebiyat Ödülü
        #Can Yayınları
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