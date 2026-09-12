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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Fındıkkıran' ayakta alkışlandı

        'Fındıkkıran' ayakta alkışlandı

        Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındıkkıran'ı çağdaş bir yorumla sahneye taşıyan Novaya Opera / Balet Moskva imzalı "Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil", İstanbul'daki ilk gösterimiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun tamamen dolduğu gösterim öncesinde bina önünde uzun kuyruklar oluşurken, gecenin sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        'Fındıkkıran' ayakta alkışlandı

        Şubat 2026’da Moskova’da gerçekleştirilen prömiyerinin ardından Türkiye’de ilk kez izleyici karşısına çıkan Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil, Çaykovski’nin dünyaca ünlü müziğini özgün ve çağdaş bir hikâyeyle buluşturuyor. Novaya Opera / Balet Moskva tarafından sahnelenen yapım, klasik Fındıkkıran anlatısının sınırlarını aşarak izleyiciyi savaş, kayıp, hafıza ve geçmişle yüzleşme temaları üzerinden farklı bir dünyaya davet ediyor.

        Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil’in önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul’daki ilk gösterimi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Türk Telekom Opera Salonu tamamen dolarken, gösterim öncesinde AKM önünde uzun kuyruklar oluştu.

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        Gösterinin ardından Novaya Opera / Balet Moskva’nın oyuncu ve dansçıları seyircileri selamlamak üzere yeniden sahneye çıktı. Sanatçıların dakikalarca ayakta alkışlandığı gecede, izleyicilerin ilgisi uzun süre devam etti.

        ALTIN MASKE ÖDÜLLÜ KOREOGRAFTAN ÇAĞDAŞ FINDIKKIRAN YORUMU

        Eserin koreografisini, 2022 yılında “Yılın En İyi Koreografı” dalında Altın Maske Ödülü’ne layık görülen Pavel Glukhov üstleniyor. Glukhov, Çaykovski’nin müzikal mirasına sadık kalarak klasik eseri çağdaş bale diliyle yeniden yorumlarken, hikâyeyi de baştan sona yeniden kurguluyor.

        1.Dünya Savaşı’nın gölgesinde geçen yapım, genç asker Nataniel’in geçmişi ve yaşadığı kayıplarla yüzleşme mücadelesini merkezine alıyor. Bir prolog, iki perde ve bir epilogdan oluşan eserde, Çaykovski’nin Fındıkkıran müziği hiçbir kesinti veya tempo değişikliği yapılmadan canlı olarak seslendiriliyor.

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        Klasik masal anlatısından farklı olarak daha karanlık, dramatik ve derin bir atmosfer kuran yapım; bale, müzik ve tiyatral anlatımı bir araya getirerek Fındıkkıran’a yeni bir perspektif kazandırıyor.

        “Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil”, ikinci gösterimiyle bu akşam saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle yeniden buluşacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Fındıkkıran
        #Çaykovski
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