'Game of Thrones' filmi 'Aegon’s Conquest'in vizyon tarihi belli oldu

Game of Thrones evreninde geçen ilk sinema filmi Game of Thrones: Aegon's Conquest'in 6 Haziran 2029'da vizyona gireceği açıklandı.

Filmi, A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin yönetmeni Owen Harris yönetecek. Senaryoyu ise House of Cards dizisinin yapımcısı ve senaristi Beau Willimon kaleme alacak. Ancak filmin konusu hakkında henüz sınırlı bilgi bulunuyor.

Yapımın, Targaryen hanedanının kurucusu Aegon I'in, Game of Thrones dizisinde anlatılan olaylardan birkaç yüzyıl önce Westeros'u fethetmesini konu alacağı belirtiliyor.

Aegon karakteri daha önce herhangi bir yapımda ekrana getirilmedi. Karakteri filmde kimin canlandıracağı da henüz açıklanmadı.

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Filmin yönetmeni Harris, HBO yapımı A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin yapımcılığını üstlenirken dizinin ilk sezonunda birkaç bölümü yönetti. Harris ayrıca Black Mirror, 2019 yapımı The Twilight Zone ve Brave New World dizilerinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna oturdu.

Willimon ise House of Cards dizisinin yapımcılığını üstlenirken, Star Wars dizisi Andor'un senaristleri arasında yer aldı.

Game of Thrones hayranları Aegon's Conquest'in beyaz perdeye gelmesini beklerken, fantastik evreni House of the Dragon dizisiyle takip etmeyi sürdürecek. A Knight of the Seven Kingdoms ise ikinci sezon onayı alarak izleyiciyle buluşmaya devam edecek.