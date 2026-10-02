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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İKSV'den 'Edebiyat Salonu' başlıyor

        İKSV'den 'Edebiyat Salonu' başlıyor

        Küratörlüğünü Didem Bayındır'ın üstlendiği 'Edebiyat Salonu'nun 6 Ekim Salı akşamı, Fiba Salon İKSV'de gerçekleşecek ilk buluşmasında yazar Sema Kaygusuz ile psikiyatrist ve psikoterapist Gülcan Özer, Shakespeare'in "Hamlet"ini edebiyat ve psikiyatri pencerelerinden ele alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        İKSV'den 'Edebiyat Salonu' başlıyor

        Fiba Salon İKSV, edebiyatı farklı disiplinlerle buluşturan yeni serisi “Edebiyat Salonu” ile okurları düşünmeye, tartışmaya ve farklı bakış açıları arasında bağ kurmaya davet ediyor. Seride yazarlar; psikiyatri, sinema, tiyatro ve mimarlık gibi farklı alanlardan isimlerle bir araya gelerek edebiyatın sınırlarını genişleten soruların peşine düşüyor. Küratörlüğünü Didem Bayındır’ın üstlendiği serinin 6 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek ilk buluşmasında yazar Sema Kaygusuz ile psikiyatrist ve psikoterapist Gülcan Özer, Shakespeare’in “Hamlet”ini edebiyat ve psikiyatri pencerelerinden ele alacak. Delilik ile akıl, eylem ile tereddüt, hakikat ile kurmaca arasındaki sınırlar bu buluşmada tartışmaya açılacak.

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        Edebiyat Salonu’nun ekim ayındaki ikinci buluşmasında, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile oyuncu, yönetmen ve dramaturg Serra Yılmaz, Albert Camus’nün “Veba”sını konuşacak. 23 Ekim Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek buluşmada salgınla birlikte korku, inkâr, yalnızlık ve dayanışmayı anlatan roman; “Birbirimize karşı sorumluluğumuz nerede başlar, nerede biter?” sorusu etrafında tartışılacak.

        Serinin kasım buluşmasında yazar Behçet Çelik ile yönetmen ve senarist Pelin Esmer, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sına edebiyat ve sinemanın kesişiminden bakacak. 24 Kasım Salı günü saat 20.00’de gerçekleşecek buluşmada Raskolnikov’un işlediği cinayetten çok, cinayetin ardından başlayan içsel sorgulama; vicdan, özgür irade ve kefaret kavramları üzerinden ele alınacak.

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        Serinin 15 Aralık Salı günü saat 20.00’deki buluşmasında ise yazar Murathan Mungan ile mimar Cem Sorguç, Italo Calvino’nun “Görünmez Kentler”i üzerinden kentin ve hafızanın hayali coğrafyalarını konuşacak. Sohbette, bir romanın edebiyatın sınırlarını aşarak açıldığı farklı alanlar ve bir kent anlatısının bir yazar ve mimarın gözünde nasıl şekillendiği üzerine düşünülecek.

        Fiba Salon İKSV, Edebiyat Salonu’nun yanı sıra Mirgün Cabas’la “Hem Evet Hem Hayır”, Ferit Odman’la Caz Kulübü, İstanbul Tiyatro Festivali’nin Festival Artı etkinlikleri ve farklı tiyatro gösterileriyle yeni sezonda müziğin ötesine uzanan disiplinler arası bir program sunuyor.

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        Fiba Salon İKSV’nin yeni sezonundaki konserlerin, sohbetlerin, edebiyat buluşmalarının ve tiyatro oyunlarının biletleri, passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
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