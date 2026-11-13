İlyun Bürkev 'Resonance' projesiyle sahnede

Dünyanın ve Türkiye’nin saygın sahnelerinde gösterdiği performanslarla adından övgüyle söz ettiren genç piyanist İlyun Bürkev, Kasım 2026 programı kapsamında hem uluslararası arenada solist olarak yer alacak hem de İstanbul’da seçkin bir oda müziği projesiyle dinleyiciyle buluşacak.

Sofya Filarmoni Orkestrası ile Üst Üste İkinci Yıl

İlyun Bürkev, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Avrupa’nın köklü ve prestijli sanat kurumlarından Sofya Filarmoni Orkestrası’nın solisti olarak sahne alacak. Saygın bir uluslararası orkestra tarafından üst üste iki yıl davet edilerek uluslararası sahnedeki sürdürülebilir başarısını tescilleyen Bürkev, şef Natalia Ponomarchuk yönetimindeki konser kapsamında Camille Saint-Saëns’ın 2 Nolu Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Genç piyanist, 20 Kasım akşamı ise T.C. Sofya Büyükelçiliği’nin uluslararası diplomatik temsilciler ve davetliler için Vivacom Art Hall’da düzenlediği özel gecede, solo resital gerçekleştirecek.

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ENKA Sanat’ta Keman, Viyolonsel ve Piyano Buluşması: "Resonance"

Yurt dışındaki Sofya performansının hemen ardından İstanbul’a dönecek olan yetenekli piyanist, 24 Kasım Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek "Resonance" projesinde yer alacak. Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev ve viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay ile aynı sahneyi paylaşacak olan Bürkev, oda müziğinin seçkin örneklerini müzikseverlerin beğenisine sunacak. Program, Rahmaninov’un dramatik müzikal dünyasından Mendelssohn’un zarif oda müziği anlayışına uzanırken, Piazzolla’nın Buenos Aires’te Dört Mevsim eseri tutku, ritim ve güçlü kontrastlarla konseri çarpıcı bir finalle taçlandırıyor.