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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası AKM ve CSO Ankara'da

        İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası AKM ve CSO Ankara'da

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25-27 Eylül tarihleri arasında, dünyaca tanınan İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı (Royal Philharmonic Orchestra) İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası AKM ve CSO Ankara'da

        Dünyanın saygın orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla üç akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın müzik direktörü olan uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken şef Vasily Petrenko, İstanbul’da iki farklı programla iki akşam, Ankara’da ise bir akşam boyunca orkestrayı yönetecek.

        İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma saat 20:30’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Liya Petrova ise solist olarak sahne alacak. “Petrova ile Romantizmin Derinlikleri” isimli konser programında Nikolai Tcherepnin’in “La Princesse Lointaine (Uzak Prenses)”, Jean Sibelius’un Keman Konçertosu ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 5. Senfonisi seslendirilecek. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius’un tutkulu keman tınılarına ve Çaykovski’nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser, etkileyici bir repertuvar sunacak.

        Liya Petrova
        Liya Petrova

        Şef Vasily Petrenko, 26 Eylül Cumartesi saat 20:30’da İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılış akşamında ise çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elisabeth Leonskaja ile aynı sahneyi paylaşacak. “Leonskaja ile Anıtsal Klasikler” isimli programda ise Beethoven’ın “İmparator” olarak anılan 5 No’lu Piyano Konçertosu ile Richard Strauss’un görkemli senfonik şiiri “Ein Heldenleben (Bir Kahramanın Yaşamı)” seslendirilecek.

        Vasily Petrenko
        Vasily Petrenko

        Müzik Direktörü ve Şefi Vasily Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orchestra, 27 Eylül Pazar saat 20:00’da CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle bir araya gelecek.

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO ADA ANKARA konser biletleri Biletinial ve AKM internet sitesinde satışa çıktı.

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        #İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #CSO Ada Ankara
        #konser
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