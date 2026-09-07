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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat, yeni sezonun 'Parlayan Yıldızlar'ını keşfediyor

        İş Sanat, yeni sezonun 'Parlayan Yıldızlar'ını keşfediyor

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisi, 2026-2027 sezonunda da genç müzisyenleri sahneye davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        İş Sanat, yeni sezonun 'Parlayan Yıldızlar'ını keşfediyor

        İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konser serisi, 2026-2027 sezonunda da genç müzisyenlerin sanat yolculuğunu desteklemeyi sürdürüyor.

        2002 yılından bu yana 170’ten fazla genç yeteneğe sahne deneyimi sunarak onları dinleyicileriyle buluşturan seri, yeni sezonda İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak isimleri arıyor.

        Parlayan Yıldızlar arasına katılmak isteyen Klasik Müzik ve Geleneksel Türk Müziği alanlarındaki genç sanatçılar, başvurularını 20 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar İş Sanat’ın resmi internet sitesi www.issanat.com.tr üzerinden yapılabilir. Başvurunun tamamlanması için internet sitesinde yer alan formun doldurulması ve dijital platformlara yüklenen performans videolarının linklerinin iletilmesi gerekiyor.

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        Başvuru şartlarına göre;

        • T.C. vatandaşı olan,
        • 1 Ocak 2006 ve sonrasında doğan,
        • Güzel sanatlar lisesi, konservatuvar lisans veya lisansüstü öğrenimine halen devam eden,
        • Profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli olarak yer almayan,
        • Geçmiş sezonlarda Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer almamış genç müzisyenler seçmelere katılabilir.

        1, 2, 3 ve 4 Ekim 2026 tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmelerin ardından, seçilen genç müzisyenler İş Sanat’ın 27. sezonunda konser verme fırsatı bulacak.

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        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #klasik müzik
        #geleneksel türk müziği
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