İş Sanat, yeni sezonun 'Parlayan Yıldızlar'ını keşfediyor
İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisi, 2026-2027 sezonunda da genç müzisyenleri sahneye davet ediyor
İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konser serisi, 2026-2027 sezonunda da genç müzisyenlerin sanat yolculuğunu desteklemeyi sürdürüyor.
2002 yılından bu yana 170’ten fazla genç yeteneğe sahne deneyimi sunarak onları dinleyicileriyle buluşturan seri, yeni sezonda İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak isimleri arıyor.
Parlayan Yıldızlar arasına katılmak isteyen Klasik Müzik ve Geleneksel Türk Müziği alanlarındaki genç sanatçılar, başvurularını 20 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar İş Sanat’ın resmi internet sitesi www.issanat.com.tr üzerinden yapılabilir. Başvurunun tamamlanması için internet sitesinde yer alan formun doldurulması ve dijital platformlara yüklenen performans videolarının linklerinin iletilmesi gerekiyor.
Başvuru şartlarına göre;
1, 2, 3 ve 4 Ekim 2026 tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmelerin ardından, seçilen genç müzisyenler İş Sanat’ın 27. sezonunda konser verme fırsatı bulacak.