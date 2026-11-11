Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor

        İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor

        İş Sanat'ın genç yetenekleri sahneye taşıdığı Parlayan Yıldızlar konserleri, yeni sezonuna 23 Kasım'da flüt sanatçısı Selin Kırcı ve keman sanatçısı Deniz Ozan Çelik'in vereceği konserle başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor

        İş Sanat’ın geleceğin yıldız müzisyenlerini dinleyicileriyle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezonuna 23 Kasım Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) ile başlıyor.

        Selin Kırcı’nın repertuvarında Georges Hüe, Robert Schumann ve François Borne’un eserleri yer alırken Deniz Ozan Çelik de Beethoven ve Saint-Saëns’in eserlerini seslendirecek. Müziğin genç seslerini keşfetmek için ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde yerinizi ayırtmayı unutmayın.

        SELİN KIRCI, flüt

        2007’de İstanbul’da doğan Selin Kırcı, flüt eğitimine sekiz yaşında Barış İçin Müzik Vakfı’nda başladı. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi.

        REKLAM

        2023 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na katılan Kırcı, 2026 yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok şehirde konser verdi. 10. Uluslararası Flutissimo Çevrim İçi Flüt Yarışması’nda (2020) ikincilik ödülü kazanan genç sanatçı, aynı yarışmanın Fransa’da düzenlenen edisyonunda (2023) birincilik ödülüne layık görüldü.

        Kırcı, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Nihan Atalay Curti’nin flüt sınıfında sürdürüyor.

        DENİZ OZAN ÇELİK, keman

        2009’da İstanbul’da doğan Deniz Ozan Çelik, yedi yaşında özel piyano dersleri almaya başladı. 2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı programına kabul edilerek Begüm Çalımlı ile keman çalışmalarına başladı. 2019 yılında aynı kurumun tam zamanlı programına girmeye hak kazandı.

        REKLAM

        Shlomo Mintz, Pierre Amoyal, Kristóf Baráti, Hagai Shaham ve Cihat Aşkın gibi pek çok önemli ismin ustalık sınıfına katılan Çelik’in orkestra eşliğindeki ilk solistlik deneyimi, Erhan Torlular yönetimindeki MSGSÜ Genç Orkestrası ile Accolay’ın Keman Konçertosu’nu seslendirmesi oldu. 2024’te CRR solist seçmelerini kazandı ve Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak sahne aldı. 2024 yılında Global ART Yarışması’nda altın madalya, 2025 yılında ise Liana Isakadze Yarışması’nda ikincilik ödülü kazandı.

        Genç kemancı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Pelin Halkacı Akın’ın keman sınıfında eğitimine devam ediyor.

        REKLAM

        BİR SONRAKİ KONSER 7ARALIK'TA

        2002 yılından bu yana 190’dan fazla genç yeteneğe sahne deneyimi sunarak onları dinleyicileriyle buluşturan serinin yeni sezonunda 21 müzisyen İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Parlayan Yıldızlar konserleri 7 Aralık Pazartesi akşamı Ateş Varol (keman) ve Hediye Yücel (piyano) ile devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arçelik CEO'su Can Dinçer: "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"

        Arçelik, COP31 kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu ile sürdürülebilir enerji alanında işbirliğine gitti. Gümüşhane'de yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine kurulacak güneş enerjisi santraliyle federasyonun elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Arçelik CEO'su Can Dinçer, 71 yıldır Türkiye'...
        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı