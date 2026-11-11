İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor

İş Sanat’ın geleceğin yıldız müzisyenlerini dinleyicileriyle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezonuna 23 Kasım Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) ile başlıyor.

Selin Kırcı’nın repertuvarında Georges Hüe, Robert Schumann ve François Borne’un eserleri yer alırken Deniz Ozan Çelik de Beethoven ve Saint-Saëns’in eserlerini seslendirecek. Müziğin genç seslerini keşfetmek için ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde yerinizi ayırtmayı unutmayın.

SELİN KIRCI, flüt

2007’de İstanbul’da doğan Selin Kırcı, flüt eğitimine sekiz yaşında Barış İçin Müzik Vakfı’nda başladı. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi.

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2023 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na katılan Kırcı, 2026 yılında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok şehirde konser verdi. 10. Uluslararası Flutissimo Çevrim İçi Flüt Yarışması’nda (2020) ikincilik ödülü kazanan genç sanatçı, aynı yarışmanın Fransa’da düzenlenen edisyonunda (2023) birincilik ödülüne layık görüldü.

Kırcı, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Nihan Atalay Curti’nin flüt sınıfında sürdürüyor.

DENİZ OZAN ÇELİK, keman

2009’da İstanbul’da doğan Deniz Ozan Çelik, yedi yaşında özel piyano dersleri almaya başladı. 2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı programına kabul edilerek Begüm Çalımlı ile keman çalışmalarına başladı. 2019 yılında aynı kurumun tam zamanlı programına girmeye hak kazandı.

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Shlomo Mintz, Pierre Amoyal, Kristóf Baráti, Hagai Shaham ve Cihat Aşkın gibi pek çok önemli ismin ustalık sınıfına katılan Çelik’in orkestra eşliğindeki ilk solistlik deneyimi, Erhan Torlular yönetimindeki MSGSÜ Genç Orkestrası ile Accolay’ın Keman Konçertosu’nu seslendirmesi oldu. 2024’te CRR solist seçmelerini kazandı ve Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak sahne aldı. 2024 yılında Global ART Yarışması’nda altın madalya, 2025 yılında ise Liana Isakadze Yarışması’nda ikincilik ödülü kazandı.

Genç kemancı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda, Prof. Pelin Halkacı Akın’ın keman sınıfında eğitimine devam ediyor.

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BİR SONRAKİ KONSER 7ARALIK'TA

2002 yılından bu yana 190’dan fazla genç yeteneğe sahne deneyimi sunarak onları dinleyicileriyle buluşturan serinin yeni sezonunda 21 müzisyen İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Parlayan Yıldızlar konserleri 7 Aralık Pazartesi akşamı Ateş Varol (keman) ve Hediye Yücel (piyano) ile devam edecek.