İş Vapur’da yaz etkinlikleri sürüyor
İş Sanat, temmuz ayında Galataport'taki İş Vapur'da sinemadan operaya, sanat tarihinden çocuk atölyelerine uzanan zengin bir etkinlik programı sunuyor
İş Sanat, zengin öğrenme programları kapsamında temmuz ayında da ilgi çekici seminer ve atölyelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Galataport’ta hizmet veren İş Vapur’da düzenlenecek etkinlikler her yaştan sanatseveri keyifli bir keşfe bekliyor.
Kentin köşe bucak saklanmış hikâyelerini kendine has tarzıyla anlatan Levent Erden, 1 Temmuz Çarşamba 14.00’te gerçekleştireceği İstanbul Kafası sohbetinde rotayı beyaz perdeye kırıyor. Erden, İstanbul’un filmlere nasıl bir fon oluşturduğunun, yönetmenlerin gözünde şehrin nasıl bir karaktere dönüştüğünün ve hafızamızda bıraktığı izlerin peşine düşüyor.
5 Temmuz Pazar 14.00’te, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımıyla gerçekleşecek “İçinden Opera Geçen Filmler” seminerinin odağında Puccini’nin ölümsüz eseri “Turandot” yer alıyor. Ayhan, sevilen aksiyon filmi “Görevimiz Tehlike 5”teki (Mission: Impossible – Rogue Nation, 2015) opera sekansından hareketle bu eserin sinematik anlatıyı nasıl güçlendirdiğini yorumluyor.
Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı’nın, şehrin ruhunda iz bırakan yapıların ve insanların hikâyelerini beyaz perdenin aynasından incelediği “3 Film 1 Şehir” serisinin yeni durağı New York oluyor. 7 Temmuz Salı 18.00’deki etkinlikte, başrollerinde James Stewart ve Grace Kelly’nin yer aldığı Alfred Hitchcock yapımı “Arka Pencere” (Rear Window,1954), Robert de Niro’nun devleştiği Martin Scorsese imzalı “Taksi Şoförü” (Taxi Driver, 1976) ve çarpıcı bir Spike Lee yapımı olan “Doğruyu Seç” (Do the Right Thing, 1989) konuşuluyor.
Sanat tarihindeki yolculuk, 25 Temmuz Cumartesi 14.00’te Prof. Dr. Havva İşkan’ın anlatımıyla antik çağlara uzanıyor. İşkan, “Denizcilerin Selameti için: Fener ve Tanrıça” başlıklı konuşmasında, antik dönemde denizin barındırdığı tehlikeleri, dalgalara karşı verilen hayatta kalma mücadelesini ve denizcilerin dünyevi ve ilahi şefkatine sığındığı limanları anlatıyor.
İş Vapur’daki seminerlerin biletlerini Biletix’ten temin edebilir, kontenjanla sınırlı olan ücretsiz çocuk atölyeleri için kaydınızı issanat.com.tr üzerinden oluşturabilirsiniz.
ETKİNLİK TAKVİMİ
İŞ VAPUR HAKKINDA
Bankanın ilk yıllarında kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye’nin 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan esinlenilerek sıfırdan inşa edilen İş Vapur, bünyesindeki banka şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafesiyle yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında hizmet verirken, etkinlik alanında da her yaştan sanatseveri ağırlıyor.