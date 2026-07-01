İş Vapur’da yaz etkinlikleri sürüyor  

İş Sanat, zengin öğrenme programları kapsamında temmuz ayında da ilgi çekici seminer ve atölyelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Galataport’ta hizmet veren İş Vapur’da düzenlenecek etkinlikler her yaştan sanatseveri keyifli bir keşfe bekliyor.

Kentin köşe bucak saklanmış hikâyelerini kendine has tarzıyla anlatan Levent Erden, 1 Temmuz Çarşamba 14.00’te gerçekleştireceği İstanbul Kafası sohbetinde rotayı beyaz perdeye kırıyor. Erden, İstanbul’un filmlere nasıl bir fon oluşturduğunun, yönetmenlerin gözünde şehrin nasıl bir karaktere dönüştüğünün ve hafızamızda bıraktığı izlerin peşine düşüyor.

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5 Temmuz Pazar 14.00’te, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımıyla gerçekleşecek “İçinden Opera Geçen Filmler” seminerinin odağında Puccini’nin ölümsüz eseri “Turandot” yer alıyor. Ayhan, sevilen aksiyon filmi “Görevimiz Tehlike 5”teki (Mission: Impossible – Rogue Nation, 2015) opera sekansından hareketle bu eserin sinematik anlatıyı nasıl güçlendirdiğini yorumluyor.

Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı’nın, şehrin ruhunda iz bırakan yapıların ve insanların hikâyelerini beyaz perdenin aynasından incelediği “3 Film 1 Şehir” serisinin yeni durağı New York oluyor. 7 Temmuz Salı 18.00’deki etkinlikte, başrollerinde James Stewart ve Grace Kelly’nin yer aldığı Alfred Hitchcock yapımı “Arka Pencere” (Rear Window,1954), Robert de Niro’nun devleştiği Martin Scorsese imzalı “Taksi Şoförü” (Taxi Driver, 1976) ve çarpıcı bir Spike Lee yapımı olan “Doğruyu Seç” (Do the Right Thing, 1989) konuşuluyor.

Sanat tarihindeki yolculuk, 25 Temmuz Cumartesi 14.00’te Prof. Dr. Havva İşkan’ın anlatımıyla antik çağlara uzanıyor. İşkan, “Denizcilerin Selameti için: Fener ve Tanrıça” başlıklı konuşmasında, antik dönemde denizin barındırdığı tehlikeleri, dalgalara karşı verilen hayatta kalma mücadelesini ve denizcilerin dünyevi ve ilahi şefkatine sığındığı limanları anlatıyor.

İş Vapur’daki seminerlerin biletlerini Biletix’ten temin edebilir, kontenjanla sınırlı olan ücretsiz çocuk atölyeleri için kaydınızı issanat.com.tr üzerinden oluşturabilirsiniz.

ETKİNLİK TAKVİMİ

1 Temmuz Çarşamba 14.00 - Levent Erden ile İstanbul Kafası: “Derya Deniz”

3 Temmuz Cuma 14.00- Şık Balıklar (5-6 yaş)

3 Temmuz Cuma 15.30 - Neşeli Ahtapotlar (7-9 yaş)

4 Temmuz Cumartesi 13.00 - Bir Balığın Günlüğü (7-11 yaş)

5 Temmuz Pazar 14.00 - Figen Ayhan ile “İçinden Opera Geçen Filmler”

7 Temmuz Salı 18.00 - 3 Film 1 Şehir: New York

9 Temmuz Perşembe 14.00 - Rotam Maviye (5-6 yaş)

9 Temmuz Perşembe 15.30 - Çılgın El Davulu (7-9 yaş)

16 Temmuz Perşembe 14.00 - Dalgaların Dansı (7-9 yaş)

16 Temmuz Perşembe 15.30 - Şık Balıklar (5-6 yaş)

19 Temmuz Pazar 13.00 - İstanbul’dan İlhamla Eskiz Atölyesi (8+ yaş)

21 Temmuz Salı 13.00 - Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (4-6 yaş)

23 Temmuz Perşembe 13.00 - Benim Çerçevem, Benim Manzaram (3-5 yaş)

25 Temmuz Cumartesi 14.00 - Havva İşkan ile “Denizcilerin Selameti için: Fener ve Tanrıça”

26 Temmuz Pazar 13.00 - İstanbul’u Seyret Resmini Yap (6- 9 yaş)

İŞ VAPUR HAKKINDA

Bankanın ilk yıllarında kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye’nin 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’ndan esinlenilerek sıfırdan inşa edilen İş Vapur, bünyesindeki banka şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafesiyle yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında hizmet verirken, etkinlik alanında da her yaştan sanatseveri ağırlıyor.