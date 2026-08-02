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        Haberler Kültür-Sanat Resim İstanbul Modern'de 'Çarşaf Resimleri' turu

        İstanbul Modern'de 'Çarşaf Resimleri' turu

        İstanbul Modern'in "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi kapsamında 5 Ağustos'ta serginin küratörlerinden Öykü Özsoy Sağnak'ın eşliğinde gerçekleştirilecek "Çarşaf Resimleri" turu, müze bileti alan ilk 25 ziyaretçiye ücretsiz olarak Berksoy'un sanatını ve çok katmanlı üretimini yakından keşfetme fırsatı sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        İstanbul Modern'de 'Çarşaf Resimleri' turu

        İstanbul Modern'nin Semiha Berksoy’un sahne sanatlarından görsel sanatlara uzanan üretimini bir araya getiren “Tüm Renklerin Aryası” sergisi, sanatçının kişisel mitolojisini ve disiplinlerarası yaklaşımını odağına alıyor. Türkiye'nin ilk opera sanatçılarından ve çağdaş sanat tarihinde özgün bir konuma sahip Berksoy'un çok yönlü pratiği, kapsamlı bir seçkiyle izleyiciyle buluşuyor.

        Semiha Berksoy
        Semiha Berksoy

        Müze biletiyle ücretsiz gerçekleştirilen turlar, serginin kavramsal çerçevesi eşliğinde Berksoy’un opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu ilişkileri görünür kılıyor. Flormar sponsorluğunda gerçekleştirilen sergide ziyaretçiler, sanatçının erken dönem desenlerinden opera temalı resimlerine, otoportrelerinden çarşaf resimlerine uzanan üretimini küratör ve müze rehberleri eşliğinde daha yakından inceleme fırsatı buluyor.

        Öykü Özsoy Sağnak
        Öykü Özsoy Sağnak

        İstanbul Modern Şef Küratörü ve serginin küratörlerinden Öykü Özsoy Sağnak eşliğinde, 5 Ağustos'ta saat 11.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek "Çarşaf Resimleri" başlıklı tematik turda, Semiha Berksoy'un sanatında sahne ile ev, tuval ile çarşaf, sanat ile gündelik yaşam arasındaki sınırların nasıl iç içe geçtiği ele alınıyor. Berksoy'un çarşaf, perde ve yatak örtüsü gibi gündelik nesneleri bedenin, hafızanın ve aşkın taşıyıcılarına dönüştürdüğü yapıtlar üzerinden sanatçının özgün ifade dili incelenirken, bu üretimlerin yaşamı, belleği ve duygusal dünyasıyla kurduğu ilişki de ziyaretçilerle paylaşılıyor. Müze bileti alan 25 kişi tura ücretsiz katılabilecek.

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