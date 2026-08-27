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        Haberler Kültür-Sanat Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama hayatını kaybetti

        Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama hayatını kaybetti

        Noktalı desenleri, ayna ve ışıkla yarattığı sonsuzluk odaları ve bal kabağı heykelleriyle tanınan Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama, 97 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        Japon avangart sanatçı hayatını kaybetti

        Noktalı desenler, ayna, ışık ve tekrarlanan objelerle oluşturduğu "sonsuzluk odaları" ve bal kabağı heykelleriyle dünya çapında tanınan Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama, 97 yaşında hayatını kaybetti.

        Yayoi Kusama Vakfı'ndan yapılan açıklamada, sanatçının 14 Ağustos'ta Tokyo'daki hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Açıklamada, sanatçının son günlerine kadar resim yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

        Avangart sanat akımının öncü isimlerinden biri kabul edilen Yayoi Kusama, 60 yılı aşkın kariyeri boyunca tekrarlanan nokta motiflerini kullandığı resim ve heykeller üzerine çalıştı.

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        Bal kabağı heykelleriyle de ünlenen Yayoi Kusama, ayna, ışık ve tekrarlanan nesneleri kullanarak sınırsız alan algısı yaratmayı amaçladığı "sonsuzluk odaları"yla da sanat dünyasında yankı uyandırdı.

        Sanatçının eserleri, New York'taki Modern Sanat Müzesi (MoMA) gibi önde gelen sanat kurumlarında sergilendi ve açık artırmalarda milyonlarca dolara alıcı buldu.

        *Görseller AP tarafından servis edilmiştir.

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        #yayoi kusama
        #Avangart sanat akımı
        #Noktalı desenlerle tanınan sanatçı
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