Mahmut Orhan ‘Cave’ ile Zorlu PSM sahnesinde

Doğu ve Batı’nın müzikal mirasını elektronik müziğin çağdaş sesleriyle buluşturan kendine özgü tarzıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mahmut Orhan, yeni konsepti “Cave” ile müziğini güçlü bir görsel dünya ve sahne tasarımıyla bir araya getiriyor. Hipnotik ritimler, etkileyici görsel anlatı ve Mahmut Orhan’ın yıllar içinde geliştirdiği özgün müzikal dil, 2 Ekim’de Zorlu PSM’de bütüncül bir sahne deneyimine dönüşecek.

Dünya sahnelerine uzanan müzikal yolculuk

Müzik kariyerine 2011 yılında başlayan Mahmut Orhan, farklı kültürlerden beslenen prodüksiyonlarıyla elektronik müzik sahnesinde kendine özgü bir alan yarattı. Sena Şener ile 2016’da yayımladığı “Feel” uluslararası kariyerinin dönüm noktası oldu; ardından gelen “Save Me”, “Game of Thrones” temalı çalışması ve 2018 tarihli “6 Days” ile bu başarısını sürdürdü.

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Sanatçının müzikal dünyası sonraki yıllarda yeni prodüksiyon ve uluslararası iş birlikleriyle gelişmeye devam etti. Francis Mercier ile “Sadete”, ZHU ile “Transatlantic”, Arodes ile Jamek Ortega’nın yer aldığı “Gaia”, son dönemde başarı gösteren çalışmalarından bazıları oldu.

2026, Mahmut Orhan’ın uluslararası sahnedeki varlığını güçlendirdiği bir yıl oldu. 2024’ten bu yana üst üste üçüncü kez Coachella’da sahne alan sanatçı, festival yolculuğunu yıl boyunca farklı coğrafyalarda sürdürdü.

Haziran ayında hayata geçen “Eve Dönüş (Homecoming)” projesiyle Mahmut Orhan, Meksika çıkışlı global elektronik müzik fenomeni Zamna Festival’i İstanbul’a taşıdı. Türkiye’de ilk kez festival formatında gerçekleşen Zamna Türkiye’nin ev sahipliğini üstlenen sanatçı, 30’un üzerinde ismi buluşturan iki günlük festivalde her iki gün de sahne aldı.

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Yaz boyunca uluslararası sahnelerde dinleyicileriyle buluşan Mahmut Orhan, Ibiza’nın önde gelen kulüplerinden Chinois’da ikinci kez kendi residency’sine imza attı. “Sounds Like Pillow Talk” adlı seride Francis Mercier, ZHU, Fideles, Shimza ve Foster The People gibi isimleri ağırlayan sanatçı, Pacha’da sahne aldı; Hï Ibiza’da ise Black Coffee’nin gecesinde performans sergiledi.

Exit, Untold, Tomorrowland ve Burning Man gibi öncü festivallerden Coachella’ya uzanan bu yolculukla Mahmut Orhan, Türkiye’den dünyaya açılan kariyerini yeni üretimlerle geliştirmeyi sürdürüyor.

‘Cave’ ile yeni bir sahne deneyimi

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Mahmut Orhan şimdi dünya sahnelerinde şekillenen bu müzikal yolculuğu yeni konsepti “Cave” ile farklı bir boyuta taşıyor.

Doğu ve Batı müziğini elektronik altyapılarla buluşturan müzikal yaklaşımını güçlü bir görsel dünya ve sahne tasarımıyla bir araya getiren “Cave”, yalnızca bir performans değil, müzik ve görsel anlatının birbirini tamamladığı bütüncül bir deneyim sunuyor.

Mahmut Orhan’ın yeni konsepti “Cave”in biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.