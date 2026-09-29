Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mahmut Orhan ‘Cave’ ile Zorlu PSM sahnesinde

        Mahmut Orhan ‘Cave’ ile Zorlu PSM sahnesinde

        Dünya çapında yakaladığı başarılarla Türkiye'den uluslararası elektronik müzik sahnesine uzanan bir kariyere imza atan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, yeni konsepti "Cave" ile 2 Ekim akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mahmut Orhan 'Cave' ile sahnede

        Doğu ve Batı’nın müzikal mirasını elektronik müziğin çağdaş sesleriyle buluşturan kendine özgü tarzıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mahmut Orhan, yeni konsepti “Cave” ile müziğini güçlü bir görsel dünya ve sahne tasarımıyla bir araya getiriyor. Hipnotik ritimler, etkileyici görsel anlatı ve Mahmut Orhan’ın yıllar içinde geliştirdiği özgün müzikal dil, 2 Ekim’de Zorlu PSM’de bütüncül bir sahne deneyimine dönüşecek.

        Dünya sahnelerine uzanan müzikal yolculuk

        Müzik kariyerine 2011 yılında başlayan Mahmut Orhan, farklı kültürlerden beslenen prodüksiyonlarıyla elektronik müzik sahnesinde kendine özgü bir alan yarattı. Sena Şener ile 2016’da yayımladığı “Feel” uluslararası kariyerinin dönüm noktası oldu; ardından gelen “Save Me”, “Game of Thrones” temalı çalışması ve 2018 tarihli “6 Days” ile bu başarısını sürdürdü.

        REKLAM

        Sanatçının müzikal dünyası sonraki yıllarda yeni prodüksiyon ve uluslararası iş birlikleriyle gelişmeye devam etti. Francis Mercier ile “Sadete”, ZHU ile “Transatlantic”, Arodes ile Jamek Ortega’nın yer aldığı “Gaia”, son dönemde başarı gösteren çalışmalarından bazıları oldu.

        2026, Mahmut Orhan’ın uluslararası sahnedeki varlığını güçlendirdiği bir yıl oldu. 2024’ten bu yana üst üste üçüncü kez Coachella’da sahne alan sanatçı, festival yolculuğunu yıl boyunca farklı coğrafyalarda sürdürdü.

        Haziran ayında hayata geçen “Eve Dönüş (Homecoming)” projesiyle Mahmut Orhan, Meksika çıkışlı global elektronik müzik fenomeni Zamna Festival’i İstanbul’a taşıdı. Türkiye’de ilk kez festival formatında gerçekleşen Zamna Türkiye’nin ev sahipliğini üstlenen sanatçı, 30’un üzerinde ismi buluşturan iki günlük festivalde her iki gün de sahne aldı.

        REKLAM

        Yaz boyunca uluslararası sahnelerde dinleyicileriyle buluşan Mahmut Orhan, Ibiza’nın önde gelen kulüplerinden Chinois’da ikinci kez kendi residency’sine imza attı. “Sounds Like Pillow Talk” adlı seride Francis Mercier, ZHU, Fideles, Shimza ve Foster The People gibi isimleri ağırlayan sanatçı, Pacha’da sahne aldı; Hï Ibiza’da ise Black Coffee’nin gecesinde performans sergiledi.

        Exit, Untold, Tomorrowland ve Burning Man gibi öncü festivallerden Coachella’ya uzanan bu yolculukla Mahmut Orhan, Türkiye’den dünyaya açılan kariyerini yeni üretimlerle geliştirmeyi sürdürüyor.

        ‘Cave’ ile yeni bir sahne deneyimi

        REKLAM

        Mahmut Orhan şimdi dünya sahnelerinde şekillenen bu müzikal yolculuğu yeni konsepti “Cave” ile farklı bir boyuta taşıyor.

        Doğu ve Batı müziğini elektronik altyapılarla buluşturan müzikal yaklaşımını güçlü bir görsel dünya ve sahne tasarımıyla bir araya getiren “Cave”, yalnızca bir performans değil, müzik ve görsel anlatının birbirini tamamladığı bütüncül bir deneyim sunuyor.

        Mahmut Orhan’ın yeni konsepti “Cave”in biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Mahmut Orhan
        #dj
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"