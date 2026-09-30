'MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri' Altın Koza'da

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, Hazar Ergüçlü’nün başrolünde oynadığı MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Filmin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun yer alıyor. ISTANBUL’74 - SEVENTYFOUR FILMS yapımı filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay, ortak yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü üstleniyor.

Film, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alıyor. Dünya prömiyerini New York’taki Tribeca Festivali’nin Escape from Tribeca seçkisinde gerçekleştiren MUTTER, Altın Koza’nın ardından 59. Sitges Uluslararası Fantastik Film Festivali’nin ana yarışmasında gösterilecek.

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Filmde başrolü Hazar Ergüçlü üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş gerçekleştirirken, ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten’in imzası bulunuyor. Özgün müziklerini Tristan Bechet’nin bestelediği filmin konsept tasarımlarını ise daha önce Alien: Covenant ve Furiosa: A Mad Max Saga gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton hazırladı.

MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri’nin Türkiye vizyonuna ilişkin ayrıntılar yakında paylaşılacak.