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        Haberler Kültür-Sanat Müze ve örenyerlerinde çifte rekor

        Müze ve örenyerlerinde çifte rekor

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl boyunca 34 milyon 836 bin ziyaretçinin ağırlandığı müze ve örenyerlerinden 7 milyar 306 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7, gelir ise yüzde 34'ün üzerinde arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Müze ve örenyerlerinde çifte rekor

        Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasına gösterilen ilgi 2025 yılında ziyaretçi ve gelir rakamlarına rekor olarak yansıdı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu.

        2024 yılında 32 milyon 547 bin 756 olan ziyaretçi sayısı, 2025’te 2 milyon 288 bin 251 kişi artarak 34 milyon 836 bin 7’ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti.

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        Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin 80 lira olan müze ve örenyeri geliri, 2025’te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7,3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık yüzde 34,3 oldu.

        Bakan Ersoy, ziyaretçi ve gelir rakamlarında ulaşılan rekor seviyeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        “Müze ve örenyerlerimizde ziyaretçi ve gelir rekoru!

        2025 yılında müze ve örenyerlerimizde 34 milyon 836 bin 7 ziyaretçiyi ağırlayarak bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aynı dönemde 7,3 milyar TL’yi aşan gelirle yeni bir rekora daha imza attık.

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        Efes’ten Hierapolis’e, Göreme’den Galata Kulesi’ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi; yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi.

        Türkiye’nin tarihini korumaya, yaşatmaya ve dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz.”

        ZİRVENİN ADI EFES

        2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan örenyeri İzmir Efes Örenyeri oldu. Efes’i yıl boyunca 2 milyon 552 bin 734 kişi ziyaret etti.

        Efes’i 2 milyon 302 bin 218 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri takip etti. Nevşehir Göreme Örenyeri 1 milyon 187 bin 185, Paşabağlar Örenyeri ise 1 milyon 143 bin 434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953 bin 537 ziyaretçiyle 2025’in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

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        Kaymaklı Yeraltı Şehri 688 bin 459, Derinkuyu Yeraltı Şehri 548 bin 687, İstanbul Arkeoloji Müzesi 534 bin 602, Troia Örenyeri 360 bin 209 ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 312 bin 951 ziyaretçiyi ağırladı.

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        #Bakan Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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