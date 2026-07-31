'Müzede Sahne' 10 yaşında

Sakıp Sabancı Müzesi'nin Sabancı Vakfı'nın desteğiyle düzenlediği Müzede Sahne, bu yıl 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla 27–30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Müzede Sahne, onuncu yılında tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimleri bir araya getiren zengin bir programla izleyicilerini birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve dönüşmeye davet ediyor.

Bu yıl Oyunlarla Dönüşüm teması etrafında şekillenen program, Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisiyle de diyalog kuruyor. Müzenin bahçesine ve farklı mekânlarına yayılan etkinlikte, ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları ve farklı yaş gruplarına yönelik özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Müzede Sahne'nin onuncu yıl programında, ana sahnede Onur Ünsal'ın sahnelediği Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri ile uluslararası festivallerde ilgi gören koreograf Begüm Erciyas’ın Letters from Attica (Attika'dan Mektuplar) adlı performansı izleyiciyle buluşacak, disiplinlerarası üretimler de programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

Müzede Sahne'nin biletleri, biletinial üzerinden satışa çıktı.