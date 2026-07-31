Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Müzede Sahne' 10 yaşında

        'Müzede Sahne' 10 yaşında

        Sakıp Sabancı Müzesi'nin Sabancı Vakfı'nın desteğiyle düzenlediği Müzede Sahne 10. yaşını 27–30 Ağustos tarihleri arasında "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla gerçekleşecek etkinlikle kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Müzede Sahne' 10 yaşında

        Sakıp Sabancı Müzesi'nin Sabancı Vakfı'nın desteğiyle düzenlediği Müzede Sahne, bu yıl 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla 27–30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Müzede Sahne, onuncu yılında tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimleri bir araya getiren zengin bir programla izleyicilerini birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve dönüşmeye davet ediyor.

        Bu yıl Oyunlarla Dönüşüm teması etrafında şekillenen program, Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisiyle de diyalog kuruyor. Müzenin bahçesine ve farklı mekânlarına yayılan etkinlikte, ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları ve farklı yaş gruplarına yönelik özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

        Müzede Sahne'nin onuncu yıl programında, ana sahnede Onur Ünsal'ın sahnelediği Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri ile uluslararası festivallerde ilgi gören koreograf Begüm Erciyas’ın Letters from Attica (Attika'dan Mektuplar) adlı performansı izleyiciyle buluşacak, disiplinlerarası üretimler de programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

        Müzede Sahne'nin biletleri, biletinial üzerinden satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Örümcek Adam sinemada, İstanbul Festivali sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat takvimi dopdolu… Beyazperdede iki dikkat çekici yapım sinemaseverlerle buluşuyor.Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, gerçek kimliğini herkesten gizlemek için sevdiklerinin hafızasından kendini sildiren Peter Parker'ın, New York'u korumaya çalışırken hem gizemli bir suç dalgasıyla he...
        #Sakıp Sabancı Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        O ülke adını değiştirdi!
        O ülke adını değiştirdi!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Arkadaşı o anları anlattı
        Arkadaşı o anları anlattı
        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı