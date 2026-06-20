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        Haberler Kültür-Sanat Nükhet Duru, Cuma İş Çıkışı sahnesindeydi

        Nükhet Duru, Cuma İş Çıkışı sahnesindeydi

        İş Sanat'ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri sevilen sanatçı Nükhet Duru ile devam etti. Serinin bir sonraki konuğu ise 26 Haziran'da alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        Nükhet Duru, Cuma İş Çıkışı sahnesindeydi

        İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserleri 19 Haziran akşamı Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Nükhet Duru’yu ağırladı.

        Yarım asra yaklaşan kariyeri boyunca seslendirdiği hit eserler ve ekol haline gelen teatral sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, “Ben Sana Vurgunum”, “Mahmure”, “Sevda” ve “Beni Benimle Bırakma” gibi sevilen şarkılarını Kibele Çeşmesi Heykeli’nin önünde buluşan dinleyicileriyle birlikte söyledi.

        BİR SONRAKİ KONSER, 26 HAZİRAN’DA

        Alternatif rock sahnesinin son yıllardaki en güçlü temsilcilerinden Dolu Kadehi Ters Tut, 26 Haziran Cuma akşamı müzikseverlerle bir araya gelecek. Akustik altyapılardan funk ve synth-pop tınılarına uzanan eserleriyle Türkiye’nin en çok dinlenen müzik gruplarından biri haline gelen Dolu Kadehi Ters Tut, diskografilerinde öne çıkan şarkıları müzikseverlerle paylaşacak.

        18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik 19.00’da konserle sürecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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