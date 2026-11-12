Özyeğin Filarmoni Orkestrası ilk konserini verdi

Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin’in vizyonuyla ve Fiba Grubu’nun sosyal yatırım yaklaşımının kültür sanat alanındaki taşıyıcısı olarak hayata geçen Özyeğin Filarmoni, davetlilerin katılımıyla gerçekleşen lansman konserinde ilk kez sahnedeydi. Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen konseri; kamu yetkilileri, misyon temsilcileri, iş-finans, siyaset, kültür-sanat, basın ve cemiyet dünyasından yaklaşık 2 bin davetliyi bir araya getirdi.

Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın COP31 Türkiye ile eşzamanlı gerçekleşen ilk konserinin teması özgürlük ve doğa oldu. L. v. Beethoven’ın Egmont Uvertürü ile Fazıl Say’ın “Mother Earth” Piyano Konçertosu’nun programını oluşturduğu konserde Fazıl Say aynı zamanda solist olarak yer alırken, orkestrayı şef Tianyi Lu yönetti. Başkemancı ise Hande Küden oldu.

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“Özyeğin Filarmoni’yi herkesin klasiği haline getirmek istiyoruz”

Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, “Özyeğin Filarmoni’yi bir konser serisinden çok daha fazlası olarak hayal ettim. Orkestra, akademi ve erişim odağının tek bir çatı altında bir araya gelmesi benim için önemliydi. Bu sahnede dünyanın dört bir yanından gelen ustalarla Türkiye’nin parlak genç müzisyenleri yan yana çalıyor. Klasik müziği gençlerin gündelik hayatının doğal bir parçası yapmak, Özyeğin Filarmoni’yi herkesin klasiği haline getirmek istiyoruz. Bu bir sezonluk bir proje değil. Vakıflarımızda ve üniversitemizde olduğu gibi, sosyal alanda yaptığımız işlerde en önemli şey süreklilik. Bir hayal kurduysanız arkasında sağlam durmanız gerekir. Biz de duracağız” dedi.

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Özyeğin Filarmoni Sanat Yönetmeni Fazıl Say şunları söyledi: “Bu akşam Özyeğin Filarmoni Orkestrası ile genç müzisyenlerimizin ve deneyimli ustalarımızın aynı tutkuyu paylaşmasının mutluluğunu yaşadık. Çünkü iyi bir orkestra, yetenek kadar birlikte üretmeye ve tek yürek olmaya dayanır. Güzel müzik için bir araya gelen bu ailenin hem müzisyenlere hem dinleyicilere uzun yıllar boyunca umut olacağına inanıyorum. “Türkiye’den dünyaya bir ses” olma hedefiyle yola çıkan Özyeğin Filarmoni olarak, sezon konserlerimizin yanı sıra Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerler, ustalık sınıfları, söyleşiler, açık provalar ve performanslarla müziği kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline getireceğiz. Bize bu olanakları sağlayan Hüsnü Özyeğin’e yürekten teşekkür ediyoruz.”

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Bu sezon izleyiciyi 6 konser bekliyor

Özyeğin Filarmoni Orkestrası’nın 2026/27 sezonunda 6 konser yer alıyor. Farklı kuşaklardan yetenekli müzisyenleri buluşturan kadrosu ve zengin repertuvarıyla her sezon tematik konserler sunmayı hedefleyen orkestra, İstanbul’un Sesleri, Tchaikovsky & Say, Dünyalar Arasında, Kökler & Portreler, Beethoven’a Saygı konserlerinin ardından sezon finali ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Orkestranın ötesinde bir kültür sanat platformu

Sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni, nitelikli performanslarla özgün bir program sunmanın yanı sıra genç müzisyenlerin gelişimini desteklemeyi, gençlerin klasik müzikle bağ kurmasını ve klasik müziği Türkiye genelinde geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Hüsnü Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi ekosistemiyle iş birliği içinde yürütülecek kampüs konserleri, masterclass etkinlikleri, burs ve gelişim programlarıyla Özyeğin Filarmoni, orkestranın ötesine uzanan bütüncül bir kültür sanat platformu olarak konumlanıyor.

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ÖZYEĞİN FİLARMONİ ORKESTRASI

2026/27 SEZON PROGRAMI

26 ARALIK 2026 · VOLKSWAGEN ARENA

İstanbul’un Sesleri

Şef: Howard GriffithsSolistler: Fazıl Say, piyano · Burcu Karadağ, ney · Hakan Güngör, kanun · Aykut Köselerli, perküsyon

Başkemancı: Hande Küden

PROGRAM

SAY – “Kapalıçarşı” Orkestra için Rapsodi, Op. 65 W. A. MOZART – Piyano Konçertosu No. 21, Do Majör, K. 467

“Kapalıçarşı” Orkestra için Rapsodi, Op. 65 Piyano Konçertosu No. 21, Do Majör, K. 467 SAY –Alla Turca Jazz (Mozart’ın Türk Marşı Üzerine) F. SAY – İstanbul Senfonisi, Op. 28

26 OCAK 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Tchaikovsky & Say

Şef: Josep Vicent

Solist: Ksenija Sidorova, akordeon

Başkemancı: Önder Baloğlu

PROGRAM

I. TCHAIKOVSKY – Romeo ve Juliet, Fantezi Uvertürü F. SAY – Akordeon Konçertosu, Op. 128

Romeo ve Juliet, Fantezi Uvertürü Akordeon Konçertosu, Op. 128 I. TCHAIKOVSKY – Senfoni No. 4, Fa Minör, Op. 36

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23 ŞUBAT 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Dünyalar Arasında

Şef: John Axelrod

Solist: Justus Eichhorn, piyano

Başkemancı: Özgecan Günöz

PROGRAM

STRAUSS – Till Eulenspiegel’in Muziplikleri, Op. 28 L. v. BEETHOVEN – Piyano Konçertosu No. 4, Sol Majör, Op. 58

Till Eulenspiegel’in Muziplikleri, Op. 28 Piyano Konçertosu No. 4, Sol Majör, Op. 58 DVOŘÁK – Senfoni No. 9, Mi Minör, Op. 95 “Yeni Dünyadan”

16 MART 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Kökler & Portreler

Şef: Murat Cem Orhan

Solist: Can Çakmur, piyano

Başkemancı: Elena Graf

PROGRAM

TÜZÜN – Nasreddin Hoca A. A. SAYGUN – Ayin Raksı, Op. 57 U. C. ERKİN – Piyano ve orkestra için Senfoni Konçertant U. C. ERKİN – Senfonik Bölüm F. TÜZÜN – Türk Kapriçyosu

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14 NİSAN 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Beethoven’a Saygı

Lider & Başkemancı: Candida Thompson

PROGRAM

v. BEETHOVEN – Senfoni No. 5, Do Minör, Op. 67 L. v. BEETHOVEN – Senfoni No. 7, La Majör, Op. 92

9 MAYIS 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Sezon Finali

Şef: Nil VendittiSolist: Hayato Sumino, piyano

PROGRAM

BERNSTEIN – Candide Uvertürü G. GERSHWIN – Fa Majör Piyano Konçertosu

M. RAVEL – La Valse I. STRAVINSKY – Ateş Kuşu Süiti (1945)