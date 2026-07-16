Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Peyâm-ı Garb' söyleşileri kitaplaştı

        'Peyâm-ı Garb' söyleşileri kitaplaştı

        Zeytinburnu Kültür Sanat'ta her ay belirli bir kitap merkeze alındığı, Aykut Ertuğrul'un sunumuyla gerçekleştirilen ve Nabi Avcı'nın konuk olduğu "Peyâm-ı Garb" söyleşileri kitap hâline getirildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Peyâm-ı Garb' söyleşileri kitaplaştı

        2023-2024 kültür sanat sezonunda başlayan Peyâm-ı Garb Söyleşileri'nde, her ay belirli bir kitap merkeze alındı. Bu eserlerden hareketle edebiyat, sinema, müzik, resim, felsefe, siyaset, gündelik hayat ve modern dünyanın meselelerine uzanan kapsamlı sohbetler gerçekleştirildi.

        Zeytinburnu Kültür Sanat’ta üç sezon boyunca Aykut Ertuğrul’un sunumuyla gerçekleştirilen ve Nabi Avcı’nın konuk olduğu “Peyâm-ı Garb” söyleşileri kitap hâline getirildi. Kitap, Aysun Arslan tarafından yayıma hazırlandı.

        “Modern Dünyanın Bunalımı ve Ötesi”, “İsrail Mitler ve Terör ve Ötesi”, “Çağdaş Sanat Üzerine ve Ötesi”, “Suç Ortağı Hollywood ve Ötesi”, “Enformatik Cehalet ve Ötesi”, “Klâsikleri Niçin Okumalı? ve Ötesi”, “Dostoyevski ve Biz ve Ötesi” gibi başlıkların bulunduğu on sekiz programdan oluşan eserde, ilgili söyleşilerin video kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Böylece okurlar, metni okurken söyleşilerin görüntülü kayıtlarına da ulaşabiliyor.

        Peyâm-ı Garb Söyleşileri, bir kitabın satır aralarında başlayan düşünce yolculuğunu farklı sanat dalları, kavramlar ve gündelik hayatın ayrıntılarıyla genişleten bir sohbet halkası sunuyor. Eser, okurlarını kelimeler, düşünceler ve kavramlar üzerine yeniden düşünmeye; dünyaya daha dikkatli ve derinlikli bir bakışla yaklaşmaya davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 14 Temmuz 2026 (Haluk Levent'in Kardeşine Derneğin Parası Mı Verildi?)

        Haluk Levent iddialar ve Ahbap tartışması hakkında yeni gelişmeler Habertürk ana haber bülteninde mercek altına alınıyor. Faruk Aksoy ile Türkiye gündeminin nabzını tutuyoruz. Bu yayında, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Haluk Levent iddialar ile ilgili son bilgileri ve iddiaların perde arkasını det...
        #Zeytinburnu Kültür Sanat
        #Nabi Avcı
        #Aykut Ertuğrul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz