Resim Heykel Müzesi'nden yeni süreli sergi: 1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar”, 26 Eylül Cumartesi günü ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor.

1914 KUŞAĞI’NA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ

Sergi, 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimlerini İstanbul’da aldıktan sonra Paris’e resim eğitimine gönderilen ve 1914’te I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla “1914 Kuşağı” olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Bu kuşağın temsilcileri İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hüseyin Avni Lifij, Mehmed Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat’ın yanı sıra hocalarının, çağdaşlarının ve etkiledikleri sonraki kuşakların eserlerine de yer veren sergi, 1914 Kuşağı’nın Türk resim sanatı üzerindeki etkisini bütüncül bir bakışla sunuyor.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü de olan Prof. Dr. İrepoğlu’nun sergiyle paralel olarak hazırladığı kitapta, her iki koleksiyondan eserler ve döneme ilişkin fotoğraflar bulunuyor. Yayının öne çıkan bölümlerinden biri de sanatçıların Paris’e uzanan yolculuklarının, diyaloglar üzerinden kurgulanan kısa hikâyelerle hayat bulması. Türk sanatında mihenk taşı sayılan bu kuşağı anlatan yayının, sanat tarihi yazımı için önemli bir kaynak teşkil etmesi hedefleniyor.

“MÜCADELE VE EMEK DOLU BİR DÖNEMİN ORTAK RUHU”

Prof. Dr. Gül İrepoğlu, “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” sergisinin mücadele ve emek dolu bir dönemin ortak ruhunu yansıttığını dile getiriyor ve bu kuşağın önemini şu sözlerle açıklıyor: “1914 Kuşağı ressamları, Paris’te bulundukları sürede, mevcut akademik yaklaşımların yerine, o dönemde artık yenilik olmaktan çıkan Empresyonizm’i kendilerine yakın buldu ve her biri bu yeni ışıkla kendi özgün üslubunu oluşturdu. İstanbul’da ve Ankara’da birçok sergiye katılarak, Anadolu’nun çeşitli yörelerini eserlerine yansıtarak, yazılar kaleme alarak toplumda görsel sanatlardan söz edilmesinde, sanat beğenisi kavramının oluşmasında ve kendilerinden sonraki kuşağın sanat eğitiminde önemli rol oynadılar.”

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HAYRANLIK UYANDIRAN BİR SANAT MİRASI

Sergide öncelikle 1914 Kuşağı’nın hocalarının yapıtlarından örneklere yer veriliyor; ardından bu kuşağın temsilcilerinin eserleri konularına göre sıralanıyor. ‘Zamanı Paylaşanlar’ başlıklı bölümde, 1914 Kuşağı ile aynı zamanda eser üreten ressamlara yer verilirken ‘Binbir Filizli Bahçe’ başlıklı bölümde sanatçıların öğrencilerinden örnekler sunuluyor.

1914 Kuşağı’nın hocalarından Fernand Cormon’un “Bekleyiş” eserinin yanı sıra İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”, Feyhaman Duran’ın “Mavi Şalvarlı Kız”, Namık İsmail’in “Harman”, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun ilk eseri olan Hikmet Onat’ın “Peyzaj-Ortaköy” gibi başyapıtları; Nazmi Ziya’nın derin ışıklı doğa yansımaları, Avni Lifij’in yüreğe işleyen gizemli kompozisyonları, Ali Sami Boyar’ın içtenlik dolu eserleri ve Sami Yetik ile Ruhi Arel’in memleket görünümleri bu sergide izlenebiliyor.

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İş Sanat’ın Arkas Sanat iş birliğiyle hazırladığı sergi, 12 Temmuz 2027’ye dek Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ikinci ve üçüncü katlarında görülebilir. Müze; salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri ise 12.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.