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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Salt Galata'da 'İşi Olmayan Giremez' atölyesi

        Salt Galata'da 'İşi Olmayan Giremez' atölyesi

        Salt Galata'daki 'İşi Olmayan Giremez' sergisi paralelinde düzenlenen atölye ve söyleşi programı, farklı coğrafyalardan fabrika hikâyelerini ve tekstil endüstrisini odağına alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Salt Galata'da 'İşi Olmayan Giremez' atölyesi

        Salt’ın İşi Olmayan Giremez sergisi Salt Galata’da devam ediyor.

        Deneyimi Aktarmak: Emek Süreçlerinden Öğrenmek”, serginin gündeme getirdiği üretim, beden ve mekân ilişkisinden yola çıkıyor. Farklı tarihsel ve coğrafi bağlamlarda işçi deneyimleri ile fabrika hikâyelerini gündeme getiren program, çalışma koşulları, çevresel etkiler ve sömürgecilik mirası üzerinden tekstil endüstrisini ele alan iki atölye ve bir söyleşiden oluşuyor. Tasarımcı, sanatçı ve eğitimci Vivien Tauchmann ile araştırmacı İzel Karaca’nın yürütücülüğündeki “Makine Dişlisinden” ve sanatçı Frida Hållander ile Åsa Dybwad Norman’ın yürütücülüğündeki “Fabrika Kızları” başlıklı atölyelere, yürütücülerin pratiklerini aktaracağı sunumlar eşlik ediyor. Programda Eylül Şenses ve Magnus Ericson’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bir söyleşi de yer alıyor.

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        21 Kasım Cumartesi günü 15.00–18.00 saatlerinde Salt Galata, Atölye III’te gerçekleştirilecek etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Magnus Ericson ve Eylül Şenses tarafından hazırlanan program, İşi Olmayan Giremez sergisine paralel olarak, IASPIS ve Salt iş birliğiyle yürütülen Practice Matters [Pratiği Önceliklendir­mek] projesi kapsamında sunulmaktadır.

        PROGRAM

        15.00 Atölye: Makine Dişlisinden

        Vivien Tauchmann, İzel Karaca

        Vivien Tauchmann’ın uzun soluklu araştırma projesi Out of the Gears [Makine Dişlisinden], gündelik hayatta sıkça kullanılan denimin özgürlükle özdeşleştirilmesinin ardında saklı emek sömürüsünü, çevresel tahribatı ve sömürgecilik mirasını ele alıyor. Türkiye’deki denim fabrikalarında yürütülen saha araştırmaları ve Temiz Giysi Kampanyası iş birliğiyle geliştirilen proje, üretimin maddi, duyusal ve duygusal koşullarını irdeliyor.

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        Tauchmann’ın İzel Karaca ile birlikte yürüteceği atölye, koreografik çalışmalar ve görsel-işitsel yönlendirmeler aracılığıyla katılımcıları, endüstriyel denim üretimindeki hareketleri, ritimleri ve direniş biçimlerini bedensel olarak deneyimlemeye davet ediyor. Böylece, bakım ve dayanışma pratiklerinin emek, beden ve çevre arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirebileceğini keşfetmeyi amaçlıyor. Atölyenin ardından Tauchmann, pratiğine dair bir sunum yapacak. Program dili İngilizce ve Türkçe’dir.

        16.30 Atölye: Fabrika Kızları

        Åsa Dybwad Norman, Frida Hållander

        2016’dan bu yana ortak projeler yürüten Åsa Dybwad Norman ile Frida Hållander, nakış, aplike, heykel, video gibi pratikler aracılığıyla tekstil üretimi ile emek, üretim ve iktidar arasındaki ilişkileri irdeliyor. İkilinin Fabriksflickorna [Fabrika Kızları] (2026) adlı yayını, adını İsveçli oyun yazarları Suzanne Osten ile Margareta Garpe’nin 1980 yapımı oyunundan alıyor. Oyun, İsveç’teki tekstil krizine ve 1950’lerden itibaren tekstil üretiminin büyük bir bölümünün başka yerlere taşınmasına yol açan yeniden yapılanma sürecine ışık tutuyor.

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        Atölye, katılımcıları oyundan seçili sahneleri okumaya davet ediyor. Atölyeyi, Norman ile Hållander’ın geçmiş ve güncel projelerine dair deneyim ve gözlemlerini paylaşacakları bir sunum izleyecek. Program dili İngilizce’dir.

        17.30 Söyleşi

        Åsa Dybwad Norman, Frida Hållander, Vivien Tauchmann, Magnus Ericson, Eylül Şenses.

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        #SALT beyoğlu
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