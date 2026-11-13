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        Sanata felsefeden bakış Pera Müzesi’nde

        Pera Müzesi, "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle" sergisi kapsamında, felsefeci, yazar ve Kant uzmanı Dilek H. Zadegan rehberliğinde 18 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da bir sergi turu düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        Sanata felsefeden bakış Pera Müzesi'nde

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Frank Bowling’in altmış yıla yayılan pratiğini Francis Bacon ve Victor Willing’in önemli resimleriyle bir araya getiren Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle sergisi kapsamında, Dilek H. Zadegan rehberliğinde bir sergi turu düzenliyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba, saat 18.30’da gerçekleştirilecek tur, ziyaretçilere Bowling’in eserlerini felsefe tarihiyle ilişkilendirerek yakından inceleme imkânı sunuyor.

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        Alistair Hicks küratörlüğünde gerçekleşen Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisi, Bowling’in pratiğindeki yaratım ile yıkım, düzen ile kaos, rastlantı ile kontrol arasındaki gerilimleri derinden inceliyor. Francis Bacon ve Victor Willing’in eserleri, Bowling’in resimleri arasında yolunu bulmayı sağlayan birer pusula noktası işlevi gören “müdahaleler” olarak sergide yer alıyor.

        Modernizm, kimlik ve “saflık” üzerine

        Atlanta’daki Emory University’de kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet üzerine dersler veren felsefeci, yazar ve Kant uzmanı H. Zadegan, turda sergi kataloğunda yer alan “Frank Bowling’in Saf Renk Eleştirisi” başlıklı metninden yola çıkıyor. Katılımcılar, H. Zadegan’ın anlatımıyla Bowling’in eserlerinin modernizm, sömürgecilik, kimlik ve “saflık” hakkında ortaya koyduklarını ele alma fırsatı buluyor.

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        1 saat sürecek rehberli sergi turun biletleri Biletix’ten ya da etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan bilet alınabilir.

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