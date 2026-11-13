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        'Sofranın Anlattığı Tarih'

        Takuhi Tovmasyan'ın "Sofranız Şen Olsun" ve Burak Onaran'ın "MutfakTarih" kitaplarından yola çıkan "Sofranın Anlattığı Tarih" başlıklı söyleşi, iki yazarın katılımıyla 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.30'da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün giriş katında gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        'Sofranın Anlattığı Tarih'

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün (İAE) İstanbul’a dair güncel araştırma ve tartışmaları bir araya getirdiği Arka Oda Toplantıları, “Sofranın Anlattığı Tarih” başlıklı söyleşiyle devam ediyor. Takuhi Tovmasyan’ın Sofranız Şen Olsun ve Burak Onaran’ın MutfakTarih kitaplarından yola çıkan söyleşide, bir ailenin sofrada aktardığı tarih ile modern devletin mutfağa müdahalelerinin kesiştiği ve ayrıştığı noktalar ele alınacak. İki yazarın katılımıyla düzenlenen etkinlik, 19 Kasım 2026 Perşembe günü 18.30’da, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün giriş katında ücretsiz gerçekleştirilecek.

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        Sofraya ve tarihe iki farklı bakış

        Takuhi Tovmasyan’ın Sofranız Şen Olsun: Ninelerimin Mutfağından Damağımda, Aklımda Kalanlar kitabı, mutfağa Tovmasyan’ın Çorlulu ninelerinin sofrasından bakıyor. Onlardan öğrendiği tariflerin peşinden giden Tovmasyan, Trakya ve İstanbul Ermenilerinin yirminci yüzyılını bir aile hafızasının içinden anlatıyor. Yedikule’deki ahşap evden Çatalca’ya, Silivri’deki bağ evinden Topkapı’ya uzanan bu sofralarda tarifler, isimler, yortular ve kayıplar iç içe geçiyor. Burak Onaran’ın MutfakTarih: Yemeğin Politik Serüvenleri kitabı ise mutfağa modern devletin penceresinden bakıyor. Çalışma, milli mutfağın nasıl kurgulandığından savaş yıllarının mutfak cephesine, erken cumhuriyetin domuz tartışmalarından Soğuk Savaş’ın mutfak diplomasisine uzanan bir yelpazede, modern devletin gündelik hayata ve sofraya nasıl müdahil olduğunu izliyor.

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        Aile hafızası ve devletin mutfağa uzanan eli

        Söyleşi, iki kitabı yan yana getirerek sofrada aktarılan sözlü tarihle devletin mutfağa uzanan elinin nerede kesiştiğini, nerede ayrıştığını konuşmaya davet ediyor. Tovmasyan ninelerinin mutfağını ve bu mutfakta taşınan aile hafızasını anlatırken, Onaran bu hafızayı çevreleyen siyasi ve toplumsal tarihe dair sorulara yanıt verecek. Bir yemeğin “kimin” olduğu sorusundan mutfakta kimin, nasıl yer aldığına, devletin hatırlattığı geçmişten sofrada anılanlara uzanan sohbet, İstanbul’un çok sesli mutfak hafızasına iki ayrı yerden bakacak.

        Söyleşi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü giriş katında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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        #İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
        #Suna ve İnan Kıraç Vakfı
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