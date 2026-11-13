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        Haberler Ekonomi Teknoloji 3.5 trilyon dolarlık dev doğuyor: Açıklama aralıkta gelebilir

        3.5 trilyon dolarlık dev doğuyor: Açıklama aralıkta gelebilir

        Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile Tesla arasındaki birleşme görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildi. Bloomberg'e göre taraflar anlaşmanın şartları ve yönetim yapısı üzerinde son müzakereleri yürütüyor. Birleşmenin gerçekleşmesi halinde iki şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 3.5 trilyon dolara ulaşacak. Açıklamanın aralık ayında yapılması ihtimali bulunurken, 2027 başı da seçenekler arasında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım

        Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve uydu şirketi SpaceX ile elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın birleşmesine yönelik görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki şirketin yönetim kurulları ve danışman ekipleri, birleşmenin şartları ve yeni şirketin yönetim yapısı üzerinde son müzakerelerini yürütüyor.

        Birleşmeye ilişkin kamuoyuna açıklamanın aralık ayında yapılması ihtimali bulunurken, şirket içinde duyurunun 2027 yılının başına ertelenmesi seçeneği de değerlendiriliyor. Görüşmelerin takvimi henüz kesinleşmiş değil.

        BİRLEŞMEDEN 3.5 TRİLYON DOLARLIK DEV DOĞABİLİR

        SpaceX'in piyasa değeri 1 trilyon 900 milyar dolar, Tesla'nın piyasa değeri ise 1 trilyon 571 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İki şirketin piyasa değerlerinin toplamı 3 trilyon 471 milyar dolara, yaklaşık 3.5 trilyon dolara ulaşıyor.

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        Bu büyüklük, birleşik şirketi dünyanın en değerli şirketleri arasında üst sıralara taşıyabilecek. Karşılaştırma açısından bakıldığında 3.5 trilyon dolarlık toplam, 1 trilyon 739 milyar dolarlık Broadcom ve 1 trilyon 702 milyar dolarlık Saudi Aramco'nun piyasa değerlerinin toplamını da aşıyor.

        TEK ÇATI ALTINDA OTOMOBİL, UZAY VE UYDU İŞİ

        Birleşmenin gerçekleşmesi halinde elektrikli otomobiller, enerji depolama bataryaları, roket fırlatma faaliyetleri ve uydu iletişimi tek bir şirket bünyesinde toplanacak. Böylece tarihin en büyük şirket birleşmelerinden biri gündeme gelecek.

        Tesla, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bildiriminde, SpaceX ile ilişkisini derinleştirmeye yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan özel bir komite kurduğunu açıklamıştı. Söz konusu seçenekler arasında iki şirketin birleşmesi de yer almıştı.

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        Ancak Tesla, birleşmenin kesinleşeceğine ilişkin herhangi bir güvence bulunmadığını vurgulamıştı. Olası anlaşmanın hayata geçmesi için özel komitenin olumlu tavsiyesi ve tarafların anlaşmaya varmasının ardından hissedarların onayı gerekiyor. Dolayısıyla henüz kamuoyuna açıklanmış nihai bir birleşme anlaşması bulunmuyor.

        ÇİN OPERASYONLARI VE SAVUNMA SÖZLEŞMELERİ ENGEL OLABİLİR

        Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre anlaşmanın imzalanmasından önce aşılması gereken önemli engeller bulunuyor. Bunların başında Tesla'nın yurt dışı operasyonlarının, özellikle Çin faaliyetlerinin birleşik şirketin yapısından nasıl ayrıştırılacağı geliyor.

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        Tesla'nın Çin'deki ortak girişim yapılarının ve veri akışlarının SpaceX'ten ayrı tutulması, birleşmenin kurumsal ve yönetim yapısının tasarımında çözülmesi gereken konular arasında yer alıyor.

        Diğer önemli başlık ise SpaceX'in ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmeler. Bu anlaşmaların ulusal güvenlik incelemelerini gündeme getirebileceği belirtiliyor. İki şirketin ortaklık ve kontrol yapısının, söz konusu hassasiyetleri karşılayacak şekilde oluşturulması gerekiyor.

        ABD'DE SİYASİ DENGELER DE ETKİLİ OLACAK

        Birleşme sürecinde ABD'deki siyasi gelişmelerin de belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. Habere göre ABD ara seçimlerinin ardından Kongre'de kontrolü yeniden ele geçiren Demokratlar, Elon Musk'ın ticari ilişkilerini ve siyasi faaliyetlerini soruşturacaklarının sinyalini verdi.

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        Bu nedenle birleşme, Musk'ın şirketleri açısından yalnızca ticari değil, siyasi açıdan da önemli bir sınav olarak görülüyor.

        TESLA YATIRIMCISI UZAY SEKTÖRÜNE DE ORTAK OLABİLİR

        Olası birleşme, Musk'ın en önemli iki varlığını aynı çatı altında buluşturacak. Tesla hissedarları açısından bu adım, yalnızca otomobil üreticisine yatırım yapmaktan çıkarak uzay ve uydu iletişimi faaliyetlerine de dolaylı ortaklık anlamına gelecek.

        SpaceX yatırımcıları açısından ise birleşme, daha likit ve halka açık bir yatırım platformuna erişim sağlayabilir.

        Bununla birlikte birleşme sonrasında şirketin yönetim yapısı, ilişkili taraf işlemlerine yönelik kurallar ve düzenleyici kurumların inceleme takvimi yatırımcıların yakından izleyeceği başlıklar olacak.

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        SpaceX ve Tesla, görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Piyasa kaynakları, birleşmenin ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda netleşebileceğini belirtiyor.

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        #Tesla
        #SpaceX
        #Elon Musk
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