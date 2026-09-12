'The Bodyguard' seyirciyle buluştu

The Bodyguard, dün gece (11 Eylül) Zorlu PSM’de gerçekleşen özel gösteri serisinin ilk gecesinde İstanbul seyircisiyle buluştu. BKM ile Zorlu PSM iş birliğiyle ilk kez Türkiye’ye gelen, Michael Harrison & David Ian sunumuyla sahnelenen The Bodyguard, uluslararası oyuncu kadrosu, canlı orkestrası, çarpıcı sahne tasarımı ve dinamik koreografileriyle izleyiciler tarafından gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Whitney Houston’ın yorumuyla klasikleşen “Queen of the Night”, “I Have Nothing”, “I Wanna Dance with Somebody” ve “I Will Always Love You” gibi hit şarkıların sahnede hayat bulmasıyla salondaki enerji gece boyunca giderek yükseldi. Seyircilerin de şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği final, The Bodyguard’ın İstanbul’daki ilk gecesini unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.

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15 ülkede ve ABD’nin 45 şehrinde 3,9 milyondan fazla izleyiciye ulaşan The Bodyguard, 20 Eylül’e kadar Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.