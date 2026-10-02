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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Timuçin Esen ve Funda Eryiğit ‘Değişim / Dönüşüm’le aynı sahnede

        Timuçin Esen ve Funda Eryiğit ‘Değişim / Dönüşüm’le aynı sahnede

        Dünya tiyatrosunun en önemli yönetmenlerinden Thomas Ostermeier, Türkiye'de ilk kez bir tiyatro oyunu yönetmeye hazırlanıyor. Maja Zade'nin kaleme aldığı, Timuçin Esen'in çevirisiyle Türkçeye uyarladığı, Timuçin Esen ve Funda Eryiğit'in toplam 22 farklı karaktere hayat verdiği 'Değişim / Dönüşüm', 3 Kasım'da Zorlu PSM'de prömiyerini yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        İki oyuncu 22 farklı karakterle sahnede

        Tatlı Ekşi Tiyatro, PMPEX ve Antitez Sahne Sanatları’nın ortak yapımı olan ‘Değişim / Dönüşüm’, dünya tiyatrosunun önde gelen yönetmenlerinden Thomas Ostermeier’i ilk kez Türkiye’de bir tiyatro prodüksiyonunun yönetmen koltuğuna taşıyor. Çağdaş tiyatroya getirdiği çarpıcı yorumlarla tanınan Ostermeier, Maja Zade’nin metnini Timuçin Esen ve Funda Eryiğit’le sahneye taşıyor. Provalarına Temmuz ayında Inspera Bodrum’da başlanan oyunun hazırlıkları İstanbul’da devam ediyor. Değişim / Dönüşüm ismiyle sahnelenecek oyun, ilk kez 2004'te ‘Changes’ ismiyle Ostermeier yönetiminde Schaubühne Berlin’de sahnelendi.

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        İKİ OYUNCU, 22 FARKLI KARAKTER

        Oyunun merkezinde, dışarıdan bakıldığında başarılı görünen ancak sakladıkları gerçeklerle hayatları bir anda altüst olan evli bir çift yer alıyor. Mine, seçim kampanyasının ortasında başarılı bir siyasetçi; Tarık ise avukatlığı bırakıp öğretmenliğe başlayan ve geçmişindeki bağımlılıkla baş etmeye çalışan eşidir. Sıradan başlayan bir gün, ikisinin de sakladığı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla evliliklerini, kariyerlerini ve savundukları değerleri sınayan sert bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

        Timuçin Esen ve Funda Eryiğit, Tarık ve Mine’nin yanı sıra hikayenin farklı karakterlerini de canlandırarak iki oyuncuyla toplam 22 karakteri sahneye taşıyor. Hızla değişen karakterler ve ilişkiler, oyunun keskin mizahı ve çarpıcı sahne diliyle birleşiyor.

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        “Dünyayı değiştirmeye çalışırken insan kendisini nasıl kaybetmez?” İnsan, kendisinden ödün vermeden ne kadar uzlaşabilir? Başarı ile başarısızlık arasındaki çizgi ne kadar incedir? ‘Değişim / Dönüşüm’; sevgi, sadakat, bağımlılık, güç ve vicdan arasında sıkışan iki insan üzerinden, “İnsan gerçekten değişebilir mi?” sorusunun peşine düşüyor. Bir evliliğin içindeki hesaplaşmadan yola çıkan oyun, kişisel değişim ile insanın savunduğu değerler arasındaki çatışmayı mizah ve gerilimi iç içe geçirerek sahnede buluşturuyor.

        DÜNYA TİYATROSUNUN ÖDÜLLÜ YÖNETMENİ

        Çağdaş Avrupa tiyatrosunun en önemli yönetmenlerinden biri kabul edilen Thomas Ostermeier, 1999’dan bu yana Berlin’in önde gelen tiyatro kurumlarından Schaubühne’nin sanat yönetiminde yer alıyor. Klasik ve çağdaş metinlere getirdiği özgün yorumlarla uluslararası tiyatro sahnesinde önemli bir yere sahip olan Ostermeier, Venedik Bienali Altın Aslanı başta olmak üzere birçok prestijli ödülün de sahibi. Ostermeier, Türkiye’deki bu ilk prodüksiyonundan önce, 2025 yılında Londra’nın dünyaca ünlü Barbican Theatre’ında Cate Blanchett’in başrolünde yer aldığı Çehov’un “Martı” oyununu yönetti. Dünyanın pek çok önemli sahnesinde eserleri sergilenen Ostermeier’in ilk kez Türkiye’de bir prodüksiyona imza atacak olması, “Değişim / Dönüşüm”ü sezonun en merakla beklenen yapımlarından biri haline getiriyor.

        3 Kasım’da Zorlu PSM’de prömiyerini yapacak olan ‘Değişim / Dönüşüm’ün biletleri Biletevo’da satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Timuçin Esen
        #Funda Eryiğit
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