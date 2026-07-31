Türkiye'nin Oscar adayı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' oldu
Oscar yolculuğunda ülkemizi temsil edecek film belli oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, 99. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi
Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak resmi adayı belli oldu.
Türkiye Oscar Seçim Komitesi'nin 17 film arasında yaptığı değerlendirme sonucunda, yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.
Türkiye Oscar Seçim Komitesi'nin 17 film arasında yaptığı değerlendirme sonucunda, yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.
Film, Mart 2027 yılında gerçekleşecek 99. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde ülkemizi temsil edecek.
Filmin dünya prömiyeri Ekim 2025'te 62. Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Festival yolculuğunu 13. Boğaziçi Film Festivali ile 36. Ankara Film Festivali'nde sürdüren yapım, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Kurgu Ödülü'ne layık görüldü.
AİLE BAĞLARI VE GÖÇ TEMASINA ODAKLANIYOR
Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, emekli mühendis Refik'in, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e iki oğluyla Avrupa'ya kaçabilmesi için para vermesiyle başlayan olayları konu alıyor.
Refik, Kurban Bayramı'nda ailesiyle bir araya gelmeye hazırlanırken Nesrin'in çocuklarını geride bırakarak ortadan kaybolması, aile içinde yeni gerilimlerin yaşanmasına neden oluyor.
Bu süreçte batık bir süt ürünleri tüccarı olan oğlu İhsan'ın hayvan çiftliği kurma hayalleri için babasından maddi destek istemesi ve akademik kariyerini geride bırakıp Almanya'ya yerleşmeyi planlayan kızı Nalan'ın uzun bir aradan sonra bayram için baba evine dönmesiyle aile içindeki çatışmalar derinleşiyor.
Göç, aidiyet ve aile ilişkilerini odağına alan filmin oyuncu kadrosunda Ali İpin, Feyyaz Duman, Selen Kurtaran, Dilan Düzgüner, Ceren Taşçı ve Ahmed Esmer yer alıyor.
Ülkelerin, 99. Oscar Ödülleri kapsamında En İyi Uluslararası Film kategorisindeki aday başvuruları 30 Eylül'de tamamlanacak.
Kısa listeye kalan 15 film, 15 Aralık'ta açıklanacak, Oscar adayları ise 21 Ocak 2027'de duyurulacak. Ödül töreni 14 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.