Türkiye'nin Oscar adayı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' oldu

Menemen'de makilik alanda yangın. Özgür Özel milletvekillerine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tablosu hediyesi. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. ABD ve Suudi Arabistan Irak'ı vurdu. Trump ile Netanyahu bir araya geldi. Lindsey Graham için cenaze töreni. İran ve Umman'dan Hürmüz teklifleri... Daha Fazla Göster

Menemen'de makilik alanda yangın. Özgür Özel milletvekillerine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tablosu hediyesi. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. ABD ve Suudi Arabistan Irak'ı vurdu. Trump ile Netanyahu bir araya geldi. Lindsey Graham için cenaze töreni. İran ve Umman'dan Hürmüz teklifleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol açıklaması. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster