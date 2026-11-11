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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ünlü çellist 2 konser için İstanbul'a geliyor

        Ünlü çellist 2 konser için İstanbul'a geliyor

        2CELLOS ile dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ünlü çellist Luka Šulić, 26 ve 27 Kasım'da Zorlu PSM'de sahne alacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Ünlü çellist 2 konser için İstanbul'a geliyor

        Dünyaca ünlü çellist ve besteci Luka Šulić, klasik müziği çağdaş yorumlarla buluşturan kendine özgü tarzını ilk kez Türkiye’de dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 2CELLOS ile dünyanın dört bir yanında kapalı gişe konserlere imza atan, Sir Elton John ile aynı sahneyi paylaşan ve solo kariyerinde de uluslararası başarısını sürdüren sanatçı, Life Tour kapsamında 26 ve 27 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de sahne alacak.

        İstanbul konserleri öncesinde yeni albümünün müjdesini veren Luka Šulić, 18 Aralık 2026’da yayımlanacak Road to Joy ile besteci kimliğini daha da öne çıkarıyor. Tamamı özgün bestelerden oluşan albüm, sanatçının kişisel deneyimlerinden yola çıkarak hayatın zorluklarını, umudu, dayanıklılığı ve mutluluk arayışını müziğe taşıyor. Šulić, albümün ilk teklisi “Road Less Taken”ı da dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçının kendi yolunu çizme cesaretini ve müzikal yolculuğunu yansıtan parçanın video klibi, doğduğu ülke Slovenya’daki Logarska Vadisi’nde çekildi.

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        Yeni albümüne ilişkin düşüncelerini paylaşan Šulić, “Road to Joy, benim kişisel mutluluk arayışımı anlatan bir albüm. Hayatta her zaman daha zorlu yolu seçtim. Bu yol her zaman kolay olmasa da kalıcı mutluluğu gerçekten keşfetmenin ancak böyle mümkün olduğuna inanıyorum” ded,.

        Albümde yer alan “Forces”, “Fragile Dreams” ve “Hope” gibi eserler insanın yaşadığı mücadeleleri ve umudu ele alırken, Japonların “Yedi kez düş, sekiz kez kalk” atasözünden ilham alan “Fall Seven” ve “Rise Eight” adlı besteler, zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkmanın önemini vurguluyor. Sanatçının çellonun ifade gücünü merkeze aldığı albüm, kişisel bir hikâyeden yola çıkarak dinleyicileri kendi yaşam yolculukları üzerine düşünmeye davet ediyor.

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        Luka Šulić’in uluslararası konser programı, İstanbul performanslarının ardından dünyanın farklı şehirlerinde devam edecek. Avrupa, Avustralya, Asya ve Kuzey Amerika’yı kapsayan turne kapsamında sanatçı, 25 Mayıs 2027’de Londra’nın önemli konser salonlarından Cadogan Hall’de de müzikseverlerle buluşacak. İstanbul konserlerinin yanı sıra sanatçının Londra performansının organizasyonunu da üstlenen Piu Entertainment, uluslararası konser projeleriyle farklı ülkelerdeki müzikseverleri dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor.

        26 Kasım tarihli ek konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr'de satışa çıktı.

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