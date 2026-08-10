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        Haberler Kültür-Sanat Yalın'ın Anadolu turnesi başlıyor

        Yalın'ın Anadolu turnesi başlıyor

        Ünlü şarkıcı Yalın, sonbaharı müzikle ısıtacak kapsamlı bir Anadolu turnesine hazırlanıyor. Konya, Eskişehir ve Adana'yı kapsayan turnenin biletleri, bu akşam müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Yalın'ın Anadolu turnesi başlıyor

        Türk pop müziğinin güçlü ismi Yalın, bu kez rotasını sonbaharın en güzel atmosferine sahip şehirlerine çeviriyor.

        Duygusal baladlarından dillerden düşmeyen enerjik hitlerine kadar geniş bir repertuvarla sahne alacak olan Yalın'ın Anadolu turnesinin biletleri bugün saat 20:00'de Biletinial üzerinden satışa çıkıyor.

        Sonbahar rotası, 26 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek Konya konseriyle görkemli bir başlangıç yapacak.

        Ardından turne coşkusu Eskişehir'e taşınarak, 07 Ekim'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Sonbahar serisi, 17 Ekim'de Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Açıkhava sahnesinde verilecek Adana konseriyle final yapacak.

        Açık hava sahnelerinde yankılanacak buluşmalar, müzik severler için kaçırılmayacak bir müzikal deneyime sahne olacak.

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