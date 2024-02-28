Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: Büyük katkı sağlayacak

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: Büyük katkı sağlayacak

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizinin ilk bölüm gösterimine katıldı. Dizi; İstanbul'un fethiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alıyor. Dr. Mumcu, yaptığı açıklamada; Türk dizi - film sektörünün ihracatta dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını vurgulayarak, Türk dizilerinin satıldığı bölgelerde, Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında büyük bir rol oynadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Büyük katkı sağlayacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizinin ilk bölüm gösterimine katıldı.

        TRT'nin yeni dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'; İstanbul’un fethiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alıyor.

        HERKESİ TEBRİK ETTİ

        Dr. Batuhan Mumcu, dizinin Osmanlı Devleti’nin önemli zaferlerinden birine ışık tutacak olmasının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, dizinin arkasında büyük bir prodüksiyonun olduğunu ve TRT başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini dile getirdi.

        REKLAM

        "BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

        Dr. Batuhan Mumcu, Türk dizilerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ve bugün ABD'den Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar 170’ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını da hatırlattı. Türk dizi - film sektörünün ihracatta dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Mumcu, Türk dizilerinin satıldığı bölgelerde, Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında büyük bir rol oynadığını belirtti.

        'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin Türkiye’nin tanıtımına ve tarihinin bilinirliğine büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Mumcu, Bakanlık olarak sinema ve dizi film endüstrisinin gelişmesi ve nitelikli yapımların artırılması amacıyla faaliyetlerine ve desteklerine yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatih Sultan Mehmet
        #Mehmed: Fetihler Sultan
        #Dr. Batuhan Mumcu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi