Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TV dizilerinin ülke tanıtımına olan etkilerinin altını çizdi. İstanbul Beykoz’daki Bozdağ Film Platoları'nda konuşan Ersoy, Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü rakamlarla anlattı.

Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platoları'nın ziyareti sırasında 'Diriliş Ertuğrul’dan; 'Kuruluş Osman’a, 'Destan’dan; Ateş Kuşları’na kadar milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların hayat bulduğu çekim sahalarını Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte gezen Ersoy, film süreçlerinin mutfağını yerinde inceledi.

REKLAM

İstanbul sokaklarının yansıtıldığı platoda, Türk dizileri ve sinema sektörünün dünyada ulaştığı başarıları değerlendiren Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy; "Özellikle dünya geneline baktığınız zaman ABD ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor” dedi.