Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sergi turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13'üncü durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış etkinliğinin ardından sergi turuna çıktı.

Festival kapsamında müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulan 'Leonardo Da Vinci - Rönesans Dehası' sergisini gezerek yetkililerden bilgi alan Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan ve serginin yardımcı küratörü Marcus Graf'ın yanı sıra sergiye gelen ziyaretçilerle de fotoğraf çektirdi.

Ardından Grand Pera'daki "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisine geçen Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler, Meksikalı ressamın kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergiyi inceledi.

Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi de Mehmet Nuri Ersoy'un durakları arasında yer aldı. İstanbul Sinema Müzesi'ndeki sergiyi gezen Ersoy'a, Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ile uzun yıllar Türker İnanoğlu ile birlikte çalışan Nurcan Kuran eşlik etti.

Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki 'Sebastiao Salgado Genesis' sergisini ziyaret eden Mehmet Nuri Ersoy, Salgado ile sohbet ederek eserleri hakkında bilgi edindi.

SERGİLER HAKKINDA

'Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası' sergisinde Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor. Sergi, 15 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.

Günlüklerde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan "Frida Kahlo'nun Günlükleri", Frida Kahlo'nun iç dünyasına ve sanat yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor. Sergi, 26 Ekim'e kadar Grand Pera'da ziyarete açık olacak.

Türker İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri ve kamera arkası fotoğrafların görülebildiği 'Bay Sinema Türker İnanoğlu' sergisi de 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Brezilyalı belgesel fotoğrafçısı Sebastiao Salgado'nun 'Genesis' sergisi ise 28 Eylül'den itibaren aralık sonuna kadar görülebilecek.