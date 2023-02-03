Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla 2023 yılı için başvuru yapılan tüm illerdeki 105 sinema salonuna 14 milyon 235 bin lira destek verecek.

Sinema salonları yılın ilk ayını yoğun geçirirken toplam seyirci sayısı 2022'nin aynı dönemine göre ilk 4 haftada yüzde 10 artış gösterdi. 2023'ün şu ana kadar en çok izlenen filmi 2 milyonu aşan seyirci sayısıyla Bakanlık destekli 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa' olurken onu 'Avatar: Suyun Yolu' ve 'Kutsal Damacana 4' takip etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi 2023 yılında da devam ediyor. Proje ile 81 ilimizdeki ortaöğretim öğrencilerine, bulundukları illerde yer alan sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak sinema kültürü yaygınlaştırılırken doluluk oranı düşük olan ilk seansların kullanımı ile sinema salonlarına da maddi katkı sağlanıyor.