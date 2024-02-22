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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak - İş-Yaşam Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına 19 personel alımı yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 01:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:33
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak
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        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın 1 mimar, KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 1 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 idari uzman, 6 büro görevlisi, 2 destek personeli ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

        Başvurular, 22 Şubat-7 Mart'ta Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden yapılacak.

        Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, daha sonra "https://www.ktb.gov.tr/" ve "https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/" adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

        Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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