Kültürlere özgü gelenekler: Duyduğunuzda şaşıracağınız tuhaf yemek kuralları

Güney Hindistan'da yemek yerken sol elinizle tabağa bile dokunmamalısınız. Bunun sebebi büyük ölçüde sol elin bedensel işlevlerde kullanılması ve kirli olarak kabul edilmesidir. Ayrıca Foster, önemli belgeleri sol elinizle bile uzatmamanız gerektiğini ekliyor.

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İTALYA'DA KAPUÇİNO SADECE ÖĞLEDEN ÖNCE İÇİLİR

Bazı İtalyanlara göre geç saatlerde içilen kapuçino mide bulandırabilir. Diğer bir yaygın görüş ise, kahvaltıda kruvasan ile birlikte kapuçino tüketildiği için bu içeceğin öğün yerine geçtiğini düşünmeleridir. Her iki durumda da İtalyanların öğlen vaktinde bir kafede kapuçino sipariş verdiğini göremezsiniz. Bunu yaparsanız anında turist olarak damgalanırsınız bu yüzden başka bir kahve tercih edebilirsiniz.