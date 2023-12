Kültürlere özgü gelenekler: Duyduğunuzda şaşıracağınız tuhaf yemek kuralları

13 Şurada Paylaş!









BREZİLYA'DA JETONLARINIZI AKILLICA KULLANIN

Brezilya’da et lokantalarında garsonlar, et dilimleriyle dolaşırlar ve yemek siparişi vermek için misafirler jetonları kullanır. Sipariş vermek istediğinizde yakınınızda bir garson varsa masanızda bulunan jetonun yeşil tarafının yukarıda olduğundan emin olmalısınız. Burada önemli olan nokta, daha fazla et istemiyorsanız jetonun kırmızı tarafının çevrili olmalısıdır. Yeşil taraf kalırsa istemediğiniz kadar et yemek zorunda kalabilirsiniz.

Kaynak: Budget Travel