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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kulübeye çözüm aranıyor! - Galatasaray Haberleri

        Kulübeye çözüm aranıyor!

        Hatayspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen Galatasaray'da gözler kulübeye döndü. Okan Buruk bu sezon oyuna sonradan aldığı isimlerden umduğu katkıyı bulamadı

        Giriş: 19.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:48
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        Lider Galatasaray, son sezonlarda olduğu gibi Hatayspor deplasmanından bir kez daha kayıpla döndü.

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        Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ilk kez deplasmanda puan bırakırken kaçan pozisyonlar da gündem oldu.

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        90 dakikada 3.52 gol beklentisi üreten Galatasaray sadece 1 gol bulabildi.

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        Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Dries Mertens zorlu deplasmanda gol yollarında suskun kalırken Galatasaray’ın kulübesi de soru işaretleri yarattı.

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        Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Dries Mertens zorlu deplasmanda gol yollarında suskun kalırken Galatasaray’ın kulübesi de soru işaretleri yarattı.

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        Sarı-kırmızılılar bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından Batshuayi dışında umduğu skor katkısını alamadı.

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        Belçikalı futbolcu Hatayspor, Samsunspor, Bodrum FK ve Trabzonspor müsabakalarında oyuna sonradan girip gol kaydetti.

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        Victor Osimhen ise yedek başladığı tek mücadele olan Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan girip rakip filelere şık bir gol bırakmıştı.

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        Batshuayi ve Osimhen dışında oyuna sonradan giren futbolcular skoru değiştirmeyi başaramadı.

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        Galatasaray’ın kulübesinin zayıf olduğu konuşulurken yönetimin de transferde 3 Şubat’ı bekleme planının değişmeye başladığı öğrenildi.

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