Kulübeye çözüm aranıyor!
Hatayspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen Galatasaray'da gözler kulübeye döndü. Okan Buruk bu sezon oyuna sonradan aldığı isimlerden umduğu katkıyı bulamadı
Lider Galatasaray, son sezonlarda olduğu gibi Hatayspor deplasmanından bir kez daha kayıpla döndü.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ilk kez deplasmanda puan bırakırken kaçan pozisyonlar da gündem oldu.
90 dakikada 3.52 gol beklentisi üreten Galatasaray sadece 1 gol bulabildi.
Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Dries Mertens zorlu deplasmanda gol yollarında suskun kalırken Galatasaray’ın kulübesi de soru işaretleri yarattı.
Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Dries Mertens zorlu deplasmanda gol yollarında suskun kalırken Galatasaray’ın kulübesi de soru işaretleri yarattı.
Sarı-kırmızılılar bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından Batshuayi dışında umduğu skor katkısını alamadı.
Belçikalı futbolcu Hatayspor, Samsunspor, Bodrum FK ve Trabzonspor müsabakalarında oyuna sonradan girip gol kaydetti.
Victor Osimhen ise yedek başladığı tek mücadele olan Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan girip rakip filelere şık bir gol bırakmıştı.
Batshuayi ve Osimhen dışında oyuna sonradan giren futbolcular skoru değiştirmeyi başaramadı.