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Haberler Futbol 1. Lig Bursaspor Kulübünü TFF'ye şikayet etti, kadro dışı kaldı
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Kulübünü TFF'ye şikayet etti, kadro dışı bırakıldı

Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle daha önce kulübü Bursaspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden İsmail Çokçalış, kadro dışı bırakıldı. Yeşil-Beyazlılar, oyuncunun 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiğini belirterek İsmail'in kadro dışı kaldığını açıkladı

Kulübünü TFF'ye şikayet etti, kadro dışı kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ın alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çokçalış'ın alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiği hatırlatıldı.

Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiği belirtilerek, "Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış, yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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