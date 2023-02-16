Kulüp başkanlarından mesaj: Bu tablo kalıcı olsun!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da tüm başkanlara destekleri için teşekkür ederek; "Futbol kulüpleri, TFF ve yöneticiler olarak sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum, birlik tablosunu görmek benim için bu maçın amacına ulaştığımızı söylüyor" dedi.