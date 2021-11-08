Kulüp dizisinin ana karakterlerinden biri olan Selim Songür'ü canlandıran Salih Bademci oyunculuğuyla gündemde. Peki, Salih Bademci kimdir? İşte Salih Bademci hakkında...

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşamış; Fatih, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fikret karakterini canlandırmaktadır. Salih Bademci 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Aslan burcudur.

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Salih Bademci’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2011 – Şark Dişçisi – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Ateş Yüzlü – Siyah Beyaz ve Renkli

2009 – Cimri – Kent Oyuncuları

Salih Bademci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Fikret) (TV Dizisi)

2016 – Cereyan (Genç) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Sinan) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Ceyhun) (TV Dizisi)

2014 – Zeytin Tepesi (Akın Karatay) (TV Dizisi)

2014 – Arkadaşlar Arasında (Barış) (Sinema Filmi)

2013 – Fatih (Şehzade Bayezid) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Hakan Tatlı) (TV Dizisi)

2007 – Elveda Rumeli (Muzaffer) (TV Dizisi)

2006 – Barda (Cenk) (Sinema Filmi)

1994 – Mıymıntılar Kralı (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)