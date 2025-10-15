Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Doğan'dan yabancı hakem açıklaması! - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği Başkanı Doğan'dan yabancı hakem açıklaması!

        Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, "Türk hakemliği için daha iyi ne olur diye konuştuk, içerideki sistemde bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşarız diye konuşuldu." dedi.

        Giriş: 15.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:57
        Kulüpler Birliği'nden yabancı hakem açıklaması!
        Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği’nde bugün gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, yabancı hakem ve saha zeminleriyle ilgili konulara değindi.

        Yabancı hakemlerin maç yönetmesiyle ilgili bir şey görüşülmediğini belirten Doğan, “Böyle bir şey konuşulmadı. Türk hakemliği için daha iyi ne olur diye görüşüldü, içerideki sistemde bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşarız diye konuşuldu. Kimsenin aklında bunlar gitsin bu gelsin diye bir şey yok. Bu işi kökünden nasıl değiştirebilir diye konuştuk.” dedi.

        Doğan sözlerine şöyle devam etti, “Şirketleşme konusu var daha önce de Kulüpler Birliği'nin gündeminde olan. Bununla ilgili kulüp başkanlarının ister istemez sorular olabiliyor. Kulüplerimizde de sürekli başkan değişimleri olabiliyor. Değerlendiriliyor. Kulüpler daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Genel bir problem olduğu net.”

        Doğan ayrıca, “Kulüplerin tek derdi, futboldaki güven ortamının sağlanması. Dolayısıyla Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim, birçok kulübümüzde bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. İçerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güvenin geri kazanılmasını istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

        Saha zeminlerinin de bugünkü gündem maddelerinden bir olduğunu ve görüştüklerini aktaran Doğan şunları kaydetti, “Zemin ve tribün konusu detaylı olarak konuşuldu. Saha zeminlerimiz çok kötü. Burada biz ortak bir firma belirleyip kontrolün tek bir yerden sağlanmasıyla ilgili konuşuldu. Görüşler verildi, konuşulmaya devam ediyor. Bundan bir sonraki toplantıda çözümlenmesini bekliyoruz.”

