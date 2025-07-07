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        Haberler Spor Futbol Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı - Futbol Haberleri

        Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı

        ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:06
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        Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda merakla beklenen yarı final karşılaşmaları yarın başlıyor.

        Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen organizasyonun yarı final maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

        Kupada yarı final maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        22.00 Fluminense (Brezilya)-Chelsea (İngiltere)

        Çarşamba:

        22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)- Real Madrid (İspanya)

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