Kumarhane politikasından sorumlu vekil rüşvetçi çıktı

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin ekonomiyi ve turizmi canlandırma planı kapsamında kumarhane politikalarından sorumlu Kıdemli Bakan Yardımcısı Tsukasa Akimoto, kumarhane ruhsatı isteyen Çinli bir firmadan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yerel basında çıkan haberlere göre iktidardaki Liberal Demokratik Parti'ye mensup Akimoto'nun ofisi savcılar tarafından arandı.
2018'den bu yana kabinede görev alan Akimoto, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada yanlış bir şey yapmadığını savundu.
Abe hükümeti, son yıllarda ekonomiyi canlandırmak için 'kumarhane ve mağazalar içeren tatil köyleri' kurmaya çalışıyor.
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