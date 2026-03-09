Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" açıldı | Son dakika haberleri

        Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" törenle açıldı

        Antalya'nın Kumluca Belediyesi, Ahmet Yesevi Parkı içinde tamamladığı "Kadınlar Kahvesi"ni düzenlenen törenle hizmete sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 18:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" açıldı

        Antalya'nın Kumluca Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi Parkı'nda inşa edilen "Kadınlar Kahvesi"nin açılışı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, eşi Zahide Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Avcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadınların toplumda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyadaki her şey kadınların eseridir' sözünü hatırlatan Avcıoğlu, "Güçlü toplumlar, güçlü kadınlarla mümkün olur. Kadınlarımızın emeği ve katkısı her zaman çok kıymetli" dedi.

        Kadınlar Kahvesi'ni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtıklarını vurgulayan Avcıoğlu, tesisin kadınların bir araya gelip sohbet edebileceği, dostluklar kurabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olmasını temenni etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 7 Mart 2026 (İran'ın Silahları Daha Mı Etkili?)

        Ortadoğu'da savaş 2. haftada: dengeler değişiyor mu? Tahran'da petrol tesisi vuruldu. Savaşın seyri: ikinci haftada neler değişti? İran ABD'yi nasıl kör etti? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Akademisyen Dr. E...
        #antalya haberleri
        #kadınlar kahvesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları