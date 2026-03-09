Kumluca'da "Kadınlar kahvesi" açıldı

Antalya'nın Kumluca Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi Parkı'nda inşa edilen "Kadınlar Kahvesi"nin açılışı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, eşi Zahide Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadınların toplumda önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Dünyadaki her şey kadınların eseridir' sözünü hatırlatan Avcıoğlu, "Güçlü toplumlar, güçlü kadınlarla mümkün olur. Kadınlarımızın emeği ve katkısı her zaman çok kıymetli" dedi.

Kadınlar Kahvesi'ni 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtıklarını vurgulayan Avcıoğlu, tesisin kadınların bir araya gelip sohbet edebileceği, dostluklar kurabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olmasını temenni etti.