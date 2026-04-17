Kaymakamlık kararında şöyle denildi: "İlçemiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının kamuya açık alanlarda, sahil şeritlerinde cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara, ormanlık alanlara izinsiz şekilde park eden karavan sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir. Bu durum çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma vb. gibi sosyal haklarını kullanmasında ve ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede ciddi aksaklıkların yaşanmasına neden olması sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31. maddesinin (e) fıkrası 'Kaymakam ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişinin düzenlemek ve denetlemekten sorumludur' hükmü ile ve aynı kanunun 32. maddesinin (ç) fıkrası 'İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gerekli karar ve tedbirleri alır' hükümleri çerçevesinde; resmi karavan park ve çadır alanları ile ruhsatlı ve izinli kamp alanları dışında, ilçe genelinde karavanla gece ve gündüz konaklama yapılması yasaklanmasına, kamuya açık yol kenarları, sahil şeritleri, yeşil alanlar ve diğer kamu alanlarında karavanla park edilerek konaklamanın yasaklanmasına, halka açık alanlarda izinsiz kurulan çadırlar ve park edilen karavanların uyarılara rağmen kaldırılmaması halinde kolluk kuvvetleri ve belediye ekiplerince kaldırılarak yediemin otoparkına çekilmesine karar verilmiştir."