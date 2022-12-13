Kumluca'da sel felaketi! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

Soylu, "Tüm bunlarla ilgili de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kumluca ilçesinde 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin, 12 bin 500 dönümünde bir zarar var. Bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler ve Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede” ifadelerini kullandı.