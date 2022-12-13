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Kumluca'da sel felaketi! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 497 araç hasar gördü. Yaklaşık 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da selden zarar gören esnaf ile telefonla görüştü

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan selin ardından geldiği Antalya'nın Kumluca ilçesinde, “Şu ana kadar 497 araç hasar gördü. Yaklaşık 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediliyor, henüz başında. 920 iş yeri şimdilik hasar tespiti söz konusu. Tüm bunlarla ilgili de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kumluca ilçesinde 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin, 12 bin 500 dönümünde bir zarar var” dedi.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Öte yandan, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için çalışmalara başlandı.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    BAKAN SOYLU, KİRİŞCİ VE ERSOY ANTALYA'DA

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Dün Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu, bugün Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca'ya geldi. Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Bakanların daha sonra Kumluca Kaymakamlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    SELİN BİLANÇOSU

    Hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını aktaran Soylu, “701 personel görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü. Yaklaşık 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediliyor, henüz başında. 920 iş yeri şimdilik hasar tespiti söz konusu" dedi. 
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Soylu, "Tüm bunlarla ilgili de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kumluca ilçesinde 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin, 12 bin 500 dönümünde bir zarar var. Bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler ve Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede” ifadelerini kullandı.
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel sonrası esnafı ziyaret etti. 
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Soylu, esnaftan Zülfiye Ceylan'ı (75) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, telefonda "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Kumluca'daki sel felaketi sonrası balçıkla kaplanan yollarda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Esnaf, iş yerlerini; ev sahipleri de su basan konutlarını temizliyor.
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de ilçe merkezinde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti. Soylu, ziyaret sırasında çay ocağı sahibi Vedat Sarıyer ile görüştü; iş yerinin masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    "ELLERİNDEN ÖPERİM"

    Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan da Bakan Soylu'nun yanına geldi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylan'ı telefonla görüştürdü. 
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbi'm beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" dedi.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Zülfiye Ceylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah razı olsun başkanım, siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrüm de senin olsun" karşılığını verdi.

     
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

    Ceylan, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Gece 03.00'te sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ettim. Hanımına selam yolladım ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların gününde böyle huzur, mutluluk gördüm" diye konuştu.
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası
  • Kumluca'da sel! SON DAKİKA! Bakanlar afet bölgesinde! İşte selin faturası

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