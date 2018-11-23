Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müzesine 11 Ocak 2017 günü sabah saatlerinde gelen Trabzonspor taraftarı Halit Şahin (39), "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırarak, kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı. Cam kabinde bulunan kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

“HIRSIZLIK AMACIYLA GİTMEDİM”

İfadesinde “Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı. Doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacıyla gitmedim. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Kupa Tarbzonspor'un hakkı. Camekanlı bölmenin kapısını zorladığımda camlar patladı. O anın coşkusu ise 'Kupa bizim' şeklinde bağırdım" diyen Şahin tutuklandı. 8 günün sonunda tahliye edildi.

DAVA AÇILDI

Hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs” suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PROTESTO AMACIYLA YAPTIM"

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Halit Şahin, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği avukatları da katıldı. Şahin hırsızlık amacı olmadığını belirterek, "Protesto amacıyla yaptım" dedi.

VERİLEN CEZA ERTELENDİ

Mahkeme Şahin'in “hırsızlığa teşebbüs” suçundan 1 yıl 15 gün, “mala zarar verme” suçundan da 5 ay hapsine karar verdi. Sanığın pişmanlığı dolayısıyla bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme cezayı erteledi.

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