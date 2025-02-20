Kupa Voley heyecanı İzmir ve Rize'de yaşanacak!
Kupa Voley'de dörtlü finallere İzmir ve Rize ev sahipliği yapacak.
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final organizasyonları kadınlarda İzmir'de, erkeklerde Rize'de yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ve Türk Hava Yolları'nın yer alacağı dörtlü final, 4-5 Nisan'da İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Erkeklerde ise Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor'un yer alacağı dörtlü finallerin ev sahibi 22-23 ya da 23-24 Mart tarihlerinde Rize'deki Yenişehir Spor Salonu olacak.