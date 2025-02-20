Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Kupa Voley heyecanı İzmir ve Rize'de yaşanacak! - Voleybol Haberleri

        Kupa Voley heyecanı İzmir ve Rize'de yaşanacak!

        Kupa Voley'de dörtlü finallere İzmir ve Rize ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupa Voley heyecanı İzmir ve Rize'de yaşanacak!
        ABONE OL

        Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final organizasyonları kadınlarda İzmir'de, erkeklerde Rize'de yapılacak.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ve Türk Hava Yolları'nın yer alacağı dörtlü final, 4-5 Nisan'da İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

        Erkeklerde ise Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor'un yer alacağı dörtlü finallerin ev sahibi 22-23 ya da 23-24 Mart tarihlerinde Rize'deki Yenişehir Spor Salonu olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti