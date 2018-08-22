Terörle mücadelenin en önemli yerlerinden biri...

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Küpeli'nin zirvesinde hem bayramlaşma, hem operasyon

Kurban bayramı nedeniyle Türkiye'nin her yerinde vatandaşlar rahat ve huzurlu bir şekilde bayramlarını kutlarken, dağların zirvesinde vatani görevini yapan askerler de, bir taraftan bayramlaştı, diğer yandan teröristlerin geçiş noktalarını top ve tank ateşine tuttu.

22.08.2018 - 14:48 | Güncelleme: DHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulanan, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin kesiştiği noktada terörle mücadelede önemli bir konuma sahip olan Yağızoymak Tabur Komatanlığı ve bağlı üs bölgelerindeki askerler, bir taraftan bayramlaşırken, diğer yandan teröristlerin geçiş noktalarını 24 saat gözetim altında tutarak bu noktalara tank ve top atışı yaptı.

DHA'nın haberine göre, komutanlar, üs bölgelerinde son zamanlarda yapılan modernizasyonlarla bölgede gece gündüz termal kameralarla geçiş noktalarını gözetlediklerini ve PKK'lı teröristlerin geçişini engelleyerek etkisiz hale getirdiklerini belirterek, 'Bölücü terör örgütü mensuplarının harekat serbestisini tahdit etmek, ikmal yollarını kapamak maksadıyla üs bölgesi emniyetini tesis etmek, keşif, gözetme, pusu ve yol emniyeti faaliyetini icra ediyoruz' dedi.


Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Küpeli Dağı zirvesinde konuşlanan 6'ıncı Komando Tugayı'na bağlı Yağızoymak Tabur Komatanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler bir yandan bayram kutlaması yaparken, diğer yandan terörle mücadele ile ilgili günlük faaliyetlerine bayram arası vermeden devam etti. Şırnak, Mardin ve Siirt illerinin kesiştiği nokta bulunan ve terörle mücadelede önemli bir konuma sahip olan Yağızoymak Tabur Komutanlığı bünyesinde hakim noktalardaki 4 üs bölgesinde bayram günü, bayram namazı ve askerlerin birbirleri ile komutanları ile bayramlaşmaları ile başladı. Daha sonra dualar eşliğinde kurban kesen askerler, aileleri ile de telefonla görüşerek bayramlaştı.



'ŞEHİTLERİN KANI İÇİN GÖREV YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Ulaşımı sadece helikopterle yapılan Yağızoymak Tabur Komutanlığı'ndaki askerleri ziyaret eden 6'ıncı Komando Tugay Komutanlığı görevli komutan ile Yağızoymak Tabur Komutanı Piyade Yarbay Özhan Özvural, üs bölgesi ile tabur komutanlığındaki mevzilerde nöbet tutan mehmetçikle bir araya gelerek bayramlaştı. Mevziye gelen komutanlar, askerlere sürpriz yapıp, telefon ile aileleriyle görüştürdü. Mevzideki asker, Kurban bayramında her ne kadar ailelerinde uzak olsalar da şehitlerin kanı için görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Bir askerin, mevzide Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' adlı şiirini okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

TERÖRLE MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ YERLERİN BAŞINDAN GELİYOR

Yağızoymak Tabur Komutanlığı'nda bir yandan bayramlaşma yapılırken, diğer yandan terör operasyonları da kesintisiz devam etti. Mardin, Şırnak ve Siirt illerinin kesiştiği noktalar gece gündüz termal kameralarla izleyen askerler, bölgenin tüm alanını kontrol altına aldıklarını ve terörist grupların geçişlerini engelleyerek onları etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Gemi Tepe üs bölgesi'nde görevli komutanlar, üs bölgesinde bölücü terör örgütünün harekat serbestisini engellemek, ikmal yollarını kapama maksadıyla emniyetin tesis edildiğini belirterek, keşif, pusu ve yol emniyeti faaliyetlerini icra ettiklerini dile getirdi. Komutanlar, bu faaliyetler esnasında herhangi bir tehditle karşılaştığı zaman anında cevap verildiğini söyledi. Gemi Tepe üs bölgesi'nde, tank, makineli tüfekler, uçaksavar, havan, tanksavar silahlar ile gece ve gündüz görüş sistemleriyle donatıldığını, en önemlisi de bu vatan için canını seve seve feda etmeye yemin etmiş kahraman Mehmetçiklerle birlikte görevlerinin başında olduklarını aktardı.



TESPİT EDİLEN NOKTALAR, TANK, TOP VE ÇOKLU ROKETATARLARLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Şırnak'taki Küpeli dağının zirvesinde bayram arası vermeden terörle mücadele faaliyetlerini devam ettiren askerler, termal kameralarla tespit edilen bazı geçiş noktalarına tank, top ve çoklu roketatarlarla ateş altına aldı. Askerler Kirpi adı verilen zırhlı araç ile araziye çıkarak, üs bölgesinin çevresinde arazi arama tarama faaliyeti de gerçekleştirdi. Askerlerin arazide gerçekleştirdiği operasyon sırasında, daha önceden teröristler tarafından araziye döşenme ihtimali bulunan patlayıcılara karşı bir askerin sırtında seyyar jamer cihazı taşıdığı görüldü.

 

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